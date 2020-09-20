Otopratik, aküden sonra bakım hava, polen, yağ ve yakıt filtreleri ile yeni yedek parça ürünlerini pazara sundu. Böylece Otopratik marka bakım parçaları pazarda yer aldı.

Brisa’nın binek ve hafif ticari araç bakımı üzerine uzmanlaşan, hızlı bakım servis zinciri Otopratik, marka bakım filtreleri için kolları sıvadı. Otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe güçlü bir çözüm ortağı olmak üzere yedek parça alanında yeni yatırımlarda bulunuyor. Otopratik, 2018 yılında akü ile başlattığı ürün gamını hava, polen, yağ ve yakıt filtreleri ile genişleterek pazara sundu. Otopratik bu atılımı ile sektörün yedek parça ihtiyacını Brisa güvencesi ile sağlıyor ve yerli üretimi destekliyor. Otopratik marka bakım filtreleri

TEK NOKTADAN ÇOKLU HİZMET

Brisa’nın lastiğin ötesinde hizmetler ile sadece pazar değil yenilik lideri olduğunu da belirten Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor; “Otopratik mağaza zincirini, araç sahiplerinin tek noktada binek ve hafif ticari araçları ile ilgili tüm ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla faaliyete almıştık. Değişen ihtiyaçlar ve müşteri beklentileri doğrultusunda yıllar içinde Otopratik markamıza yatırım yaparak sektörde çok güçlü bir oyuncu olarak varlığını derinleştirdik. Yedek parça alanında ise aküden sonra yeni yatırımlar ile ürün gamımızı genişleterek otomotiv satış sonrası servis sektörüne tek noktada zengin bir hizmet çeşitliliği sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz sektörün tedarik ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayacakları güçlü bir çözüm ortağı olmak. Brisa’nın köklü deneyimi ile bu alanda yatırımlarımıza, yerli üretimi desteklemeye ve ekonomik değer oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.