Brisa’da bayrak değişimi

Brisa’da CTO Yardımcısı olarak görev yapan Haluk Kürkçü, Brisa Genel Müdürlüğü görevine atandı. Haluk Kürkçü kimdir?

Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding ortak kuruluşu, Türkiye lastik pazarı lideri Brisa’da üst düzey bir atama gerçekleşti. 2018 yılından itibaren CTO Yardımcılığı görevinde önemli başarılara imza atan Haluk Kürkçü, Brisa Genel Müdürlüğü görevine atandı. Kürkçü, 1 Temmuz itibarı ile yeni görevine başlayacak. Haluk Kürkçü, çalışma hayatının ilk yıllarından itibaren Brisa’da görev alıyor. Başarılı çalışmalara imza atan deneyimi ve lastik endüstrisine yönelik tecrübesini harmanlayacağı Brisa Genel Müdürlük pozisyonunu devralıyor.

1986 YILINDAN BERİ BRİSA’DA

Haluk Kürkçü kimdir? Haluk Kürkçü, 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans derecesini tamamlamıştır. Kürkçü, 1986 yılında Brisa’da göreve başladı. Ardından 20 yıllık süreçte, üretim planlama, endüstri mühendisliği ve üretim alanlarında yöneticilik pozisyonları üstlenmiştir. 2006 yılında Üretim Direktörü olarak atandı. Kürkçü, 2015-2018 yılları arasında, Mühendislik Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Haluk Kürkçü 2018 yılından bu yana CTO Yardımcılığı görevini yürütmektedir.