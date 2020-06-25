Delphi Technologies, fren sesi problemine karşı yapılması gerekenlere dikkat çekti. Son kullanıcının araç ve fren bakımı sonrası, fren sesi sebebiyle tekrar servise gelmesinin altında yatan nedenleri açıklayan Delphi Technologies, Fren balataları neden öter? sorusunun cevabını verdi.

Fren balataları neden öter? Sorunun cevabını fren balatası üreticisi Delphi Technologies verdi. Delphi Technologies, fren sesiyle alakalı problemleri minimuma indirmek için yapılması gerekenlere de dikkat çekiyor. Şirket, son kullanıcının servis hizmeti aldıktan sonra fren sesi sebebiyle servis noktasına geri dönmesinin altında yatan nedenleri açıkladı. Servis çalışanlarının fren sorunlarını minimuma indirmeleri için dikkat etmeleri gereken unsurları sıraladı.

İLK NEDEN MONTAJ HATASI

Delphi Technologies uzmanlarınca yapılan bilgilendirmeye göre fren sistemini oluşturan tüm bileşenlerin belli oranlarda titremesi, insan tarafından duyulmayan seslerin meydana gelmesine sebebiyet veriyor. Ancak bu titreşimin yoğunluğu arttığında ses, duyulabilir hale gelerek problem oluşturuyor. Frenlerdeki bu ses problemi, montaj hatalarından kaynaklı olabiliyor. Ayrıca ileri seviyede korozyon, sıkışmış/yamulmuş sabitleme pinleri, kısmen sıkışmış balatalar, balata tozu ve kir birikmesi, aşırı çarpıklık ya da fren disklerinin aşınması durumunda da kendini gösteriyor. Bunun yanında frenleme esnasında direksiyon sistemi, şanzıman ve motor kulaklarında meydana gelen hareketlerden kaynaklı sesler de oluşabiliyor.

DİSKLERDE DE HASAR OLABİLİR

Delphi Technologies, titreşim frekansına göre farklı fren seslerine dikkat çekiyor. Buna göre titreme olarak tabir edilen sesler, 300 Hz’nin altı düşük frekanslı titreşim olarak kabul ediliyor. Sebeplerini ise diskin poyraya montajının düzgün yapılmaması, diskte hasar, aşırı disk yüzey kalınlıkları farkı ve çarpıklıklar oluşturabiliyor. Ötme olarak tabir edilen sesler ise orta frekanslı titreşim aralığı olan 300Hz ila 5kHz arasında yaşanıyor. Bu sesler yanlış balata montajı, kaliper pistonunun veya pinlerin sıkışması, aşırı aşınmış disk ve sürtünme yüzeyi çiziklerinden kaynaklanabiliyor. 5kHz’in üstü ise gıcırtı adlandırılıyor ve yüksek frekanslı titreşimler sınıfında yer alarak balatanın disk yüzeyi ile temasında ortaya çıkabiliyor. Ultrasonik sesler ise insan kulağının işitemeyeceği seviye olan 12kHZ’in üstü gibi çok yüksek frekansta meydana geliyor. Bu sınıflandırmayla birlikte, genellikle sürtünme yüzeyi yokluğundan kaynaklanan metal metale sürtmesi veya balatayla disk arasına yabancı bir cisim girişinden kaynaklı kazıma sesleri de olabiliyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Delphi Technologies bu sorunların yaşanmaması adına tüm fren tertibatını konrol etmenin önemini vurguluyor. Örneğin bir balatanın çarpık aşınması, fren kaliperinde bir soruna işaret edebiliyor. Hasarlı bir arka plaka ise montaj sırasında aşırı güç uygulandığını gösterebiliyor. Benzer şekilde disk yüzeyinde çarpıklıklar da titreşimlerde belirleyici oluyor. Ayrıca balatalar arasındaki aşınma farkları, hidrolik fren sıvısı kaçakları, pistonlarda hasar ve kaliper pinlerinde sıkışma olup olmadığı da sorunların tespitinde çözüm sağlıyor. Delphi Technologies, fren sesiyle alakalı problemlerin minimuma inmesi için satış sonrası sektörüne olan tavsiyelerini ise şöyle sıralıyor;

FREN BALATASI NASIL TAKILMALI?