Yeni Opel Mokka, elektrikli motor seçeneğiyle geliyor. İkinci nesil yeni Opel Mokka, 136 beygirlik elektrikli motorla donatılmış.

Opel, PSA Grubuna dahil olmasıyla birlikte çağ atladı. En son Opel Mokka da ciddi bir revizyona giden grup 2021’de elektriklendi. İyice kompak bir SUV’ye dönüşen yeni Opel Mokka, ikinci nesliyle sıfır emisyona kavuştu. Hem şehir içi hem de otoyol sürüşleri için geliştirilen model, çevreci rengiyle de dikkat çekiyor. Tasarımıyla geleceği temsil eden Mokka’nın boyutları da değişti.

350 LİTRELİK BAGAJ

Önceki nesline göre 12,5 cm daha kısa olan yeni Opel Mokka, 5 kişilik oturma düzenine sahip. 350 litrelik bagaj hacmine sahip olan modelin bagaj eşiği de oldukça geniş. Yeni Mokka’nın tasarımı, kısa çıkıntılar ve en küçük ayrıntıya kadar iyi dizayn edilmiş. Geniş bir duruş ile karakterize edilen genel, cesur görünümlerinden çarpıcı oranlar ve büyüleyici hassasiyetle şaşırtıyor. Yeni nesil tamamen dijital kokpit ilk kez Mokka’da kullanıldı. Yatay olarak gerilen gösterge paneli iki geniş ekran görüntüsünü birleştiriyor. Sürücünün önündeki ekran 12 inç büyüklüğünde.

180 DERECE KAMERA STANDART

Yeni Mokka, Opel’in üst sınıflardan çok çeşitli ve yenilikçi teknolojilerle gelmeye hazır. Gelişmiş Cruise Control sistemi, Aktif Şerit Konumlandırma sistemi, aydınlatma sistemi, IntelliLux LED® matris ışık ile üst sınıf teknolojiler sunuyor. Baz modelden itibaren ön ve arkada lambalar LED. Elektrikli park freni ve trafik işareti tanıma. 180 derecelik panorama arka görüş kamerası da standart donanım olarak sunulmuş.

30 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

Opel tarihinde ilk kez, Mokka tamamen elektrikli olarak satışa sunulacak. Elektrikli motor 100 kW (136 hp) ve 260 Newton metrelik maksimum tork sağlıyor. Araç oldukça hızlı reaksiyonlar verebiliyor. Araçta, Normal, Eko ve Spor olarak 3 farklı sürüş modu sunuluyor. 50 kWh pil ile azami hız 150 km. Bataryanın yüzde 80’i sadece 30 dakikada şarj ediliyor. Hızlı şarj ekipmanı da araçla birlikte standart olarak veriliyor. Opel Mokka-e, tek fazdan üç faza 11 kW’ta tüm şarj seçenekleriyle dolum yapılıyor. Sadece pilin ise 8 yıl garantisi var. Araç, 2020 sonundan itibaren satışa sunulacak ve 2021 başlarından itibaren bayiliklerde boy gösterecek.