Goodyear’da yeni atama

Goodyear’ın EMEA Bölgesi Tüketici Lastiklerinden Sorumlu Başkanlığı görevine sektörün önemli isimlerinden Hakan Bayman getirildi. Görevini Brüksel’de yürütecek olan Hakan Bayman, çalışmaları kapsamında doğrudan Goodyear EMEA Başkanı Chris Delaney’e bağlı olacak.

Avrupa Tüketici Lastikleri Başkanı olarak bölge genelinde iş biriminin planlama ve yürütme faaliyetlerinden sorumlu olacak Hakan Bayman, lastik, otomotiv ve hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektörlerinde 25 yılı aşkın deneyime sahip. Bridgestone bünyesinde BDT, Rusya, Orta Doğu ve Afrika (CMA) Kıdemli Başkan Yardımcılığı, Tokyo’da Küresel Çözümler Strateji Yöneticiliği ve Türkiye’de Brisa – Bridgestone Sabancı bünyesinde CEO görevi dahil olmak üzere 15 yılı aşkın süreyle çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Goodyear’a katılan Bayman, daha önce de Kraft, Coca-Cola ve Henkel bünyesinde FMCG sektöründe 10 yıl boyunca çeşitli pazarlama pozisyonlarında görev aldı.

STRATEJİK YATIRIMLARA DEVAM EDECEK

Bayman’ın yeni görevi, Goodyear’ın Avrupa’daki tüketici lastikleri iş biriminin faaliyetlerini hızlandırmak üzere yeni girişimler belirlemek ve Goodyear’ın son yıllarda yaptığı stratejik yatırımları sürdürmek üzerinde yoğunlaşacak. Bu yatırımlar arasında, ödüllü bir çalışma dahilinde geçtiğimiz 18 ay boyunca Avrupa ürün portföyünün yenilenmesi, şirketin dağıtım ağının büyümek üzere yeniden düzenlenmesi, belirlenen Avrupa pazarlarında e-ticaret faaliyetlerinin hayata geçirilmesi, Eurosport ile yeni bir medya ortaklığı ve uluslararası motor sporlarına dönüş yer alıyor.