Kia Sorento, Auto Bild Allrad dergisi tarafından ‘Tasarım’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Kia Sorento, hibrit seçeneğiyle yıl sonunda Türkiye’de yola çıkacak.

Kia’nın, 2020 yılı üretim planında bulunan Yeni Sorento, mart ayında tanıtılmasının ardından ödülleri de almaya başladı. Yeni model, Avrupa’nın en çok satan dört çeker araçlara yönelik dergisi Auto Bild Allrad tarafından düzenlenen yarışmada ‘Tasarım’ kategorisinde ödül aldı. Bu ödül ile birlikte Kia, üçüncü kez ödül almış oldu.

DÖRDÜNCÜ NESİL SORENTO

Yeni Sorento’nun tasarımı, önceki Sorento nesillerinin güçlü ve sağlam estetik anlayışına dayanmakla birlikte daha keskin çizgilere sahip. Köşeler ve daha dinamik gövde yapısıyla ile daha sportif bir duruş sergilemesini sağlıyor. Dördüncü nesil Yeni Sorento markanın yeni SUV platformu ile üretilen ilk KIA modeli olmasıyla da dikkat çekiyor. Araç, Avrupa’da hibrit ve dizel motor seçenekleri ile yollara çıkacak. Bunları bir de şarj edilebilir hibrit versiyon takip edecek. Yeni Sorento’nun Türkiye’ye yılın son çeyreğinde hibrit versiyonuyla gelmesi bekleniyor.