Otomotivde yeterli stoğun olmadığına değinen Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt, üretimin başladığını söyledi. Bozkurt “Bu yoğun talebin sebebi ertelenmiş talep. Şu an elimizde otomobil olsa Haziran ayında ciddi anlamda yüksek satış yapabilirdik. Hatta rekor satışlara ulaşabilirdik” dedi.

ÖTV indirimi konusunda açıklamalarda bulunan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt “Talep var araç yok. ÖTV indirimi olmayabilir” diye konuştu. Otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Bloomberg HT‘deki İş Dünyası programına katıldı. Bozkurt, bu dönemde otomotivde stokların yeterli olmadığını, araç bulunursa bu ay satışlarda rekor kırılabileceğini kaydetti. Bozkurt, son donemde ciddi bir otomobil talebi olduğunu, sıfır otomobil almak isteyenlerin sayısının arttığını belirtti. Bozkurt, stokların az olduğunu söyleyerek “Bu yoğun talebin sebebi ertelenmiş talep. Şu an elimizde otomobil olsa Haziran ayında ciddi anlamda yüksek satış yapabilirdik. Hatta rekor satışlara ulaşabilirdik” dedi.

TEDARİK EDİLEBİLİRSE PAZAR 600 BİNİ ZORLAR

Ali Haydar Bozkurt, yıl sonu pazar tahmininin birkaç faktöre bağlı olduğunu kaydetti. Bozkurt “Tüm markalarda üretim başladı ama tam kapasiteye ulaşılmadı. Virüste ikinci dalga olup olmayacağına da bağlı olarak senaryomuz, araç tedarik edilebilirse 480 bin adet de olabilir. 550-600 bin bandı da zorlanabilir” diye konuştu. ötv indirimi toyota

ŞİMDİLİK STOKLAR YETMİYOR

Bozkurt, araç bulunsa bu yıl pazarın 700 bine de çıkabileceğini, ciddi talep olduğunu ve stokların yetmediğini ifade etti. Bu yıl 3. kez satışların 600 binin altında kalacağını, bunun da sektördeki en büyük sıkıntı olduğunu belirtti. Otomobil fiyatlarının kura bağlı olduğunu belirten Bozkurt “Stoklarda araç olmadığı için kurlar bugünkü pozisyonunu korursa fiyatlar bu seviyelerde kalır ama kurlar yükselirse otomobil fiyatları da mecburen yükselir” ifadelerini kullandı. ötv indirimi toyota

TALEP VAR STOK YOK ÖTV İNDİRİMİ OLMAZ

Toyota’nın ilk 5 aylık performansını değerlendiren Bozkurt pandeminin tüm planlarını değiştirdiğini, ilk yarının kayıp bir yıl olduğunu söyledi. Bozkurt “geldiğimiz noktada 50 bin olan satış hedefimizi 40 binlere revize ettik, yılın ilk yarısı kayıp bir yıl oldu. İkinci yarıda bunu ne kadar telafi edeceğiz bilmiyoruz, bu yıl karlılık ya da satış 2-3. plana atıldı, öncelik çalışanların sağlığına ayrıldı, ama daha 6 ay var her şey olabilir” dedi. İçinde bulunduğumuz şartlarda ÖTV indiriminin gündeme gelmeyebileceğini kaydeden Bozkurt “Çünkü talep var stok yok. Devlet de düşük kredi faizleriyle otomobili zaten ulaşılır hale getiriyor” diye konuştu.