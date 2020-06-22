Michael Cole Hyundai Avrupa’ya başkan oldu

Hyundai Motor Europe’un tüm ticari ve üretim operasyonlarından sorumlu kişi olarak Michael Cole, 1 Temmuz 2020’den itibaren göreve başlayacak. Cole, son 11 yılda Hyundai Motor Grubu bünyesinde çeşitli üst düzey yönetici pozisyonlarında görev aldı.

Hyundai Motor’dan yapılan açıklamaya göre markanın Avrupa’daki merkezinde 1 Temmuz 2020’den itibaren Başkan ve CEO görevine Michael Cole getirildi. Cole, 11 yıl boyunca Hyundai Motor Grubu’nda çeşitli üst düzey yönetici görevlerini yürütüyordu. Cole, grup bünyesindeki diğer markanın Amerika ofisi başkanlığından ayrılıp Hyundai’nin Avrupa operasyonlarının başına geçecek. Daha önceki görevlerinde ülke ve bölge yönetimlerini üstlenen Cole, edindiği tecrübeleri bu sefer Avrupa kıtasındaki başarıyı artırmak için kullanacak. Daha önce kardeş markanın sırasıyla İngiltere ve Avrupa operasyonlarını da yürüten Cole, strateji ile birlikte satış, pazarlama, ürün ve satış sonrası çalışmalarının bizzat başında yer almıştı.

DONGWOO CHOİ GÜNEY KORE’YE GÖNDÜ

Yerine geçtiği Dongwoo Choi ise 2 yıllık görev süresini tamamlayıp Hyundai’nin Güney Kore’deki merkezine geri döndü. Türkiye’nin de geçtiğimiz yıl satış ve üretim operasyonlarıyla dahil olduğu Hyundai Motor Avrupa’nın bölge merkezinin kurulmasında önemli rol oynayan Choi, böylece tüm sorumluluğu Michael Cole’a devretmiş oldu. İngiltere doğumlu Michael Cole, artık Türkiye ve Çekya fabrikalarının üretimini ve tüm Avrupa bölgesindeki operasyonları yürütecek ilk Avrupa kökenli yönetici olacak.

CHOİ 31 TEMMUZ 2018’DE ATANMIŞTI

Kore doğumlu Bay Choi, 56 yaşında, Soongsil Üniversitesi’nde makine mühendisliği ve Korea Aerospace Üniversitesi’nde havacılık makine mühendisliği okudu. Kariyerine 2007 yılında Hyundai’de Powertrain parça geliştirme grubu Direktörü olarak göreve başladı. Bay Choi, 2011’den 2014’e kadar Hyundai Motor Manufacturing Czech’in Başkan Yardımcısı olarak üç yıl da dahil olmak üzere Hyundai’de çeşitli üst düzey roller üstlendi. Son olarak Seul’deki Hyundai Motor Company’de Avrupa Operasyonlar Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.