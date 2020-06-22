Alman otomobil üreticisi Daimler (Mercedes-Benz) 2025 yılına kadar 10 bin kişinin işine son verecek. Daha önce de BMW 6 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Salgın krizi sonrasında otomotiv şirketlerinde depremler artarak sürüyor. Daha önce 6 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklayan BMW’den sonra şimdi de Alman lüks otomobil üreticisi Daimler işten çıkarma yapacak. Automobilwoche dergisinin şirket kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Daimler AG’nin CEO’su Ola Kaellenius, yeni bir maliyet tasarruf programı planlıyor. Buna göre 2025 yılına kadar 10 bin kişi daha işten çıkarılabilir.

AR-GE POZİSYONLARINI AZALTIYOR

Dergiye göre otomobil üreticisi bilgi teknoloji hizmetlerini dışarıdan temin etmeyi ve araştırma ile geliştirme birimindeki pozisyonları azaltmayı hedefliyor. Şirket Kasım ayında iş gücünü 2022’ye kadar 10 bin kişi ve personel harcamalarını 1.4 milyar euro (1.6 milyar dolar) azaltma planını açıklamıştı.

300 BİNE YAKIN ÇALIŞANI VARDI

Aktarılan habere göre, Daimler’in 2019 sonu itibarıyla 299 bin civarında çalışanı olduğu belirtildi. Markanın, Bloomberg News’e konuşan iletişim birimi yöneticisi Joerg Howe, “Biz sadece bir sayı telaffuz ettik ve o da hedeflediğimiz 1.4 milyar dolarlık tasarruf. Diğer her şey Automobilwoche’un spekülasyonu” dedi. Ayrıca Automobilwoche, Volkswagen AG’nin ticari araç üretiminin bir kısmını Polonya’ya taşıyacağını ve Almanya’daki ana üretim tesisinden 5 bin civarında çakılanı çıkaracağını belirtmişti.

DAİMLER KİMDİR?

Daimler AG Alman otomobil endüstrisinde ileri gelen şirketlerden birisidir. Merkezi Almanya’nın Stuttgart kentindedir. 1998 yılında Amerikan araba sanayinin önemli şirketlerinden biri olan Chrysler Corporation ile Alman yasaları prosedürüne uygun olarak birleşerek DaimlerChrysler AG adıyla kuruldu. 2007 yılında ayrılarak hisse senetlerinin % 80.1 oranını yatırımcı şirket Cerberus’a sattı ve adını Daimler AG olarak değiştirdi. 2007 yılında 272.382 çalışanı ile 99,399 milyar Euro ciro yaptı. Daimler AG Almanya’nın en önemli 30 şirketinin bulunduğu DAX borsasının endeksinde kayıtlıdır