İkinci el araçta kaç yaşa kadar kredi çıkıyor? Otomerkezi.net, Volkswagen Doğuş Finans (vdf) işe 10 yaşa kadar araç kredisi veriyor. Araç fiyatının yüzde 90’ına kadar kredi fırsatı sunulurken, faizler ise 1,09’dan başlıyor. Vade de 48 ay olarak belirlenmiş.

İkinci el araçta kaç yaşa kadar kredi çıkıyor? sorusunun cevabını Otomerkezi ve VDF verdi. İkinci el araç pazarının kurumsal oyuncularından Otomerkezi.net, Volkswagen Doğuş Finans ile yeni bir işbirliğine imza attı. Yapılan işbirliği çerçevesinde, Otomerkezi.net’ten bir araç satın almak isteyen otomobilseverler için yepyeni finansal kolaylıklar sağlanıyor. 1 yaşındak araçlarda 48 ay vadeyle, 1,09 faiz oranında, araç değerinin yüzde 90’ına kadar kredi kullanılabiliniyor. 9-10 yaşındaki araçlar için de 1,19 faizle 12 aya kadar kredi avantajı sunuluyor. Dileyen müşteriler, OİS sistemi kapsamında, web sitesi üzerinden tek tıkla beğendikleri otomobili satın alabiliyor. Dezenfekte edilmiş araçlar kapıya kadar teslim ediliyor. Online ortamda satılan otomobillerde 1 yıl boyunca geçerli olacak satış sonrası garanti paketi hediye ediliyor.