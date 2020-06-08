İkinci el satışları nisan seviyesine döndü

Otomerkezi.net’in CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Pandemi döneminde yüzde 90’a kadar duraksayan ikinci el satışları, yeni kredi paketlerinin duyurulması ve şehirler arası seyahat yasaklarının kalkmasının da etkisiyle gözle görülür şekilde arttı. Sadece 3 gün içinde Otomerkezi.net olarak satışlarımız Nisan ayı boyunca yaptığımız satış adetlerine ulaştı” dedi.

İkinci el araç satışlarına kredi kampanyası can suyu oldu. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, kamu bankalarının açıkladığı kredi paketine değindi. Karakaş, 6 ay ödemesiz dönem ve 60 ay vadenin düşük faizle birlikte fırsat olduğuna değindi. Karakaş “Pandemi dönemindeki yaraları sarmak adına, sektörü canlandırmak için devletimizin attığı bu adıma minettarız. Özellikle toplu taşıma kullanmaktan çekinen ve bir otomobil satın almayı ya da otomobilini değiştirmeyi düşünenler için çok iyi bir zemin oluştu. Fırsat bu fırsat diyorum. Yeni kredi kampanyası ve şehirler arası seyahat yasağının kalkması ile 1 hafta içinde bayilerimizde gözle görülür bir yoğunluk yaşandı. Bu süreçte Otomerkezi.net olarak satışlarımız sadece 3 gün içinde, Nisan ayının tamamında yaptığımız satış adetlerini yakaladı” dedi.

FİYATLAR YÜZDE 10 ARTTI

Son 1 ayda yüzde 8 ile 10 oranında fiyat artışı yaşayan ikinci el otomobil pazarında, yaklaşık 1 yıldır sürekli bir fiyat artışı eğilimi olduğuna değindi. Karakaş “Bazı araç fiyatları gerçeklikten uzak ve vatandaşımız da bunun farkında, bilinçli tüketiciler fiyatların oturmasını bekliyor. Fiyatların bir düzene kavuşması için arz-talep dengesiyle tam anlamıyla bir pazarın oluşmasına ihtiyaç var. Kamu bankalarının sunduğu kredi fırsatları da sağlıklı bir pazarın oluşmasına olumlu yönde etki edecektir. Üzülerek söylüyorum ki kredi paketinin açıklandığı gün dahi fiyatlara zam yapan fırsatçılar olduğunu gördük. Biz Otomerkezi.net olarak, otomobil sisteme girdikten sonra, 45 gün boyunca fiyatlarımızı sabit tutuyoruz. Adil ve güvenilir olmak da bunu gerektiriyor. Vatandaşlarımız otomerkezi.net üzerinden OİS sistemi ile online olarak tek tıkla istedikleri aracı satın alabilirler. Aracını satmak isteyen tüketicimiz de Hemen Sat sistemimiz üzerinden, tamamen online ortamda araçları için ücretsiz fiyat teklifi alabilirler ve araçlarını satabilirler” ifadelerini kullandı.