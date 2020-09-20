Yeni Opel Mokka’da sanal gerçeklik

Yeni Opel Mokka, artırılmış gerçeklik özelliği ile sosyal medya mecralarında yenilikçi bir çalışmaya imza attı.

Yeni Opel Mokka, artırılmış gerçeklik özelliği ile sosyal medya mecralarında yenilikçi bir çalışmaya imza attı. Yeni Opel Mokka’nın AR (Augmented Reality_Artırılmış Gerçeklik) filtresi, gerçek hayattaki fotoğraf ve videolara dijital bir yeni Mokka ekleme olanağı sunuyor. Opel’in bugünü ve geleceğini temsil eden yeni Mokka, bu inovatif otomobil sunumu ile tüketiciye kendini sanal Mokka’nın yanında bir videoya yerleştirme olanağı sunuyor.

FACEBOOK VE INSTAGRAM HİKAYELERİ

Opel, gerçek Mokka’yı deneyimlemek için sabırsızlananlara yönelik Facebook ve Instagram Hikayeleri üzerinde bir Artırılmış Gerçeklik (AR) filtresi geliştirdi. Söz konusu filtre, yeni Mokka’yı kullanıcının akıllı telefonundaki gerçek yaşam fotoğraflarına ve videolarına (örneğin bir ara yol, şehrin herhangi bir yeri veya popüler bir kafe) 3-Boyutlu olarak yerleştiriyor. Kullanıcılar, ortaya çıkan kreatif eserlerini Facebook ve Instagram üzerinden #OpelMokka, #MokkaAR hashtag’leri ve @Opel etiketiyle paylaşabiliyor. Kullanıcılar sonrasında bir filtreleme işlemiyle “Mokka” kelimesini arama motoruna yazarak paylaşımlarına rahatlıkla erişebiliyorlar.

HERKES KENDİ MOKKA HİKAYESİNİ YAZIYOR

Kullanıcının yeni Mokka ve AR filtresiyle yaratıcılığını göstermesi için ihtiyacı olan tek şey bir akıllı telefon ve internet bağlantısı. Kullanıcı kendini Mokka’nın yanına yerleştirebiliyor ve onunla fotoğraf çektirebiliyor veya Opel’in YouTube örneğinde olduğu gibi yüksek teknolojili bir sunum video’su bile çekebiliyor.

EN İYİ SONUÇLAR BOL IŞIKLI ALANLARDA

İster kapalı, isterse açık alanda olsun en iyi sonuçlar bol ışıklı alanlarda elde ediliyor. Aracın nereye park edilebileceği konusunda herhangi bir sınır bulunmuyor çünkü çalışmanın kurgusu tamamen hayal gücü ile sınırlı. Kullanıcı, yeni Mokka’yı evinin önüne park edebilirken, boyut ve açıyı değiştirerek, yakınlaştırıp uzaklaştırarak, resme dokunup döndürerek bir sehpanın üzerine veya başka bir yere de yerleştirilebiliyor.

EĞİTİCİ İÇERİKLER VAR

Opel, hayranlarını ve bu yenilikle ilgilenen kullanıcılarını Mokka AR filtresiyle tanıştırmak için, eğitici içerikler sağlıyor, kullanıcı içeriklerini paylaşıyor ve sosyal medya kanallarında profesyonel fotoğrafçıların Mokka fotoğraflarını bir esin kaynağı olarak örnekliyor. Etkinliğin bilinirliğini artırmak ve tanınmasını sağlamak üzere yeni Mokka’nın yaklaşan lansman ve pazarlama faaliyetlerini desteklemek açısından çalışanlar ve bayiler bu artırılmış gerçeklik platformunda etkin olmaya davet ediliyor. Artırılmış Gerçeklik Filtresi, şu anda farklı sürümlere sahip iOS ve Android tabanlı akıllı telefonlarda çalışıyor.