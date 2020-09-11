Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2020’nin biletleri 15 Eylül Salı günü satışa çıkıyor. İlk 24 saat boyunca tüm kategorilerdeki biletlerde yüzde 50’ye varan indirim uygulayacak. Biletler ilk 24 saatte 90 TL ile 1.900 TL olacak. Sonra ise 120 TL ile 2.750 TL arasında değişen fiyatlarla Biletix üzerinden satışa sunulacak.

Formula 1 biletleri ne kadar olacak? Ne zaman satışa çıkacak? soruları sorulmaya başlandı. Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM ‘in biletleri 15 Eylül’de satışa sunuluyor. 15 Eylül Salı günü saat 12.00’dan itibaren Biletix üzerinden ulaşılabilecek olan Formula 1TM biletleri, üç günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 TL ile 1.900 TL, sonrasında ise 120 TL ile 2.750 TL arasında değişen fiyatlarla spor severlerle buluşacak.

İLK 24 SAAT YÜZDE 50 İNDİRİM

Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye’ye büyük bir müjde vererek bilet fiyatlarının belirlenen alanlar için günlük 30 TL’den başlayacağını duyuran Intercity, yine Formula 1TM severleri çok mutlu edecek bir kampanyaya imza atıyor. Kampanya kapsamında biletlerin satışa sunulacağı 15 Eylül Salı günü 12:00’dan ertesi gün aynı saate kadar tüm kategori biletlerinde yüzde 50’ye varan indirimle erken dönem fiyatları geçerli olacak.

ÇOK ÇABA HARCADIK

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Intercity İstanbul Park olarak Formula 1TM‘i

ülkemize geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1TM’i ülkemize geri getirme görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Bu gayreti sadece Formula 1TM’i ülkemize geri getirme noktasında da bırakmadık. Türkiye’nin çok özlediği bu organizasyon için halkımızı da mutlu etmek amacıyla büyük çaba sarf ettik. Formula 1TM yönetimiyle bilet fiyatlarına ilişkin yoğun görüşmeler yaptık. Bu çaba sayesinde dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park’a özel, dünyanın en ucuz Formula 1TM biletlerini halkımızla buluşturacağız.”

3 GÜNLÜK PAKET 90 LİRA

Toplam 14 farklı kategoride satışa sunulacak olan Formula 1TM biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek. Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılına özel olarak günlük 30 TL olmak üzere en ucuz kombine biletin 90 TL’ye ulaşılabileceği dev organizasyonda fiyatlar kategorilerine göre 1.900 TL’ye kadar çıkıyor.

Formula 1 biletleri ne kadar olacak?