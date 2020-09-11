Ford Otosan, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 2019 sürdürülebilirlik raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: çevik çalışma şekli ile daha verimli ve sürdürülebilir iş süreçleri için çalışmalarımıza devam ediyor, hiyerarşiyi yok ediyoruz. Yarını inşa ederken, farklılıkları ve çeşitliliği destekliyor, sektördeki kadın-erkek eşitliğini sağlamak için öncü adımlar atıyoruz. İşe alımlarda kadın kotası uygulaması ile otomotiv sektöründe kadın istihdamı lideriyiz.

Ford Otosan, Global Reporting Initiative (GRI) tarafından yayınlanan GRI Standartları’nın (GRI Standards) “temel” (core) ilkeleri doğrultusunda hazırladığı 1 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Şirket Sürdürülebilirlik alanında gösterdiği performansla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki ve sorumlu yatırım konusunda uluslararası ölçekte kabul gören “FTSE4Good – Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi”ndeki yerini koruyarak Karbon Saydamlık Projesi (CDP) notunu C’den B’ye yükseltti.

ÇEŞİTLİLİĞİ DESTEKLİYORUZ

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 2019 sürdürülebilirlik raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma vizyonumuza ulaşma yolunda sürdürülebilirlik yönetimini güçlendirmek amacıyla dijital dönüşüm, inovasyon ve yalınlaşma süreçlerine odaklanarak kurum içi girişimcilik ve inovasyonu şirketiminizin tüm kademelerine yaymaya 2019 yılında da devam ettik. ‘Büyük veri’yi kullanarak, üretim süreçlerimizde daha fazla verimlilik sağlarken, üretim faaliyetleri kaynaklı çevresel performansımızı geliştiriyor, ürünlerimizi daha da sorumlu hale getiriyoruz. Ayrıca, çevik çalışma şekli ile daha verimli ve sürdürülebilir iş süreçleri için çalışmalarımıza devam ediyor, hiyerarşiyi yok ediyoruz. Yarını inşa ederken, farklılıkları ve çeşitliliği destekliyor, sektördeki kadın-erkek eşitliğini sağlamak için öncü adımlar atıyoruz. İşe alımlarda kadın kotası uygulaması ile otomotiv sektöründe kadın istihdamı lideriyiz. Çalışma arkadaşlarımızın emekleriyle ortaya çıkan tüm yenilikçi projeler ve dönüşüm sayesinde hedeflerimize ulaşıyor, rekabet gücümüzü artırırken sürdürülebilir bir gelecek için fayda sağlıyoruz.”

ENERJİ İÇİN GÜNEŞ IŞINI

Ürettiği birim araç başına düşen enerji tüketimini ve sera gazı salınımını azaltma hedeflerine ulaşmak üzere çalışan Ford Otosan, farklı enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerini hayata geçiriyor. Gölcük ve Sancaktepe Fabrikalarında bina dış cephesini kapsayan panellerden oluşturulan ‘Solarwall’ sistemiyle ısıtma, soğutma ve havalandırma için güneş ışınlarını kullanıyor. Ayrıca, Gölcük Fabrikasında kurulan yedi rüzgâr türbini ile şirketin tükettiği enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya çalışıyor. Aydınlatma konusunda ise LED dönüşümlere odaklanan şirket, 2019’da hayata geçirdiği ‘Suntracker’ sistemleriyle güneşten gelen ışığı atölyelerini aydınlatmak için kullanmaya başladı.

HATALI PARÇA TESPİT EDİLİYOR

Ford Otosan çalışanların fikirlerine ve uzmanlıklarına değer vererek bu amaçla yetkinliklere yatırım yapıyor ve inovatif projeleri destekliyor. Bunlardan biri üretim süreçlerini mükemmelleştirmeye katkı sağlayacak ‘WhistleTracker’ Projesi oldu. Ustaların preslenme esnasında oluşan sesi dinleyerek parçalarda hasar olup olmadığını anladığı, ciddi bir uzmanlık, vakit ve yetkinlik gerektiren bu süreçten esinlenerek geliştirilen projede, özel yazılımlarla elde edilen ses verileri dijital filtrelerden geçirilerek parçada hata varsa anında tespit edilmesini sağlıyor.

Ford Otosan’ın 2019 Sürdürülebilirlik Raporu