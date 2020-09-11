Brisa, kovid-19 sürecinde güvenli yolculuklar için ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti sağlamaya devam ediyor. Eylül ayı boyunca Bridgestone, Lassa ve Otopratik mağazalarında araçlara hizmet verilecek.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, ücretsiz araç dezenfeksiyonu yapmaya devam ediyor. Sağlık uzmanları ve gıda tedarikçileri gibi COVID-19 salgınına karşı dışarıda çalışan görevliler başta olmak üzere tüm sürücülere ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmeti sunuyor. Araç sahipleri, şirketin COVID-19 ile mücadeleye destek çalışmaları kapsamında bundan yararlanıyor. Sunduğu bu hizmetten Eylül ayı boyunca, Türkiye çapında tüm Bridgestone, Lassa ve Otopratik mağazalarında yararlanabilecek.

KOŞULSUZ HİZMET

Ön koşulsuz olarak müşterilere sunulan araç dezenfeksiyonu, Brisa’nın deneyimli kadrosu tarafından özel ekipmanlarla uygulanıyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak konu hakkında bilgilendirilmiş ekibi ile steril ortamda hizmet verilen Brisa mağazaları, COVID-19 ile mücadele için yenilikçi ve güçlü çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.