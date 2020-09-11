Ayda 1000 liraya ikinci el araç

Otomerkezi.net, ALJ Finans ile yaptığı işbirliğiyle araç satın almayı kolaylaştırdı. Otomerkezi ve ALJ Finans ile 48 ay vadeyle, ayda 1.000 TL’den başlayan taksitler sunuluyor.

Otomerkezi.net, finansal çözümleriyle araç sahibi olmak isteyenler için yeni imkanlar yaratmaya devam ediyor. ALJ Finans ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, 4 yaşına kadar olan araçlarda, 48 ay vadeyle ve 1.000 TL‘den başlayan araç satın alınabiliyor. Kredi tutarının yüzde 60’ı oranında balon ödeme kolaylığı sağlayan kampanya ile satın alınan araçlarda Otomerkezi tarafındangeri alım garantisi sağlanıyor.

TEK TIKLA SATIN ALMA

Dileyen müşteriler, OİS sistemi kapsamında, web sitesi üzerinden tek tıkla beğendikleri otomobili satın alabiliyor ve pandemiye karşı detaylı olarak dezenfekte edilmiş araçlar kapıya kadar teslim ediliyor. Online ortamda satın alınan otomobillerde 1 yıl boyunca geçerli olacak satış sonrası garanti paketi hediye ediliyor.