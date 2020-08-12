Yükselen kredilere rağmen ikinci elde iştah sürüyor

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 20 artarak 3.9 milyon seviyesinde gerçekleşti. Sektör aynı performansla ilerlediği takdirde bu yıl ikinci el araç pazarında satışlar 8 milyonu geçecektir” dedi.

Otomerkezi.net, 50 milyon TL’lik yatırım miktarıyla Türkiye’nin en büyük ikinci el araç tesisinin kapılarını açtı. İstanbul Maltepe’de açılan yeni tesis, 20 bin metrekarelik alanda, toplam 500 aracı aynı anda sergileme kapasitesiyle öne çıkıyor. Yılda 20 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen tesiste, araç satın almak isteyen vatandaşların kredi, sigorta, kasko, noter devir işlemleri tek çatı altında gerçekleştirilebiliyor. Otomerkezi.net’in CEO’su Ali Karakaş, satılan her 1000 ikinci el araçtan 1’inin Otomerkezi.net kapılarından çıkmasını hedeflediklerini söyledi. Karakaş “Yıl sonunda bayi sayımızı 30’a çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemize yatırım yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz. 6 yılda 10 bini aşkın müşterimiz bizlerden araç satın aldı ve güncel verilerimize göre memnuniyet oranımız yüzde 97. Girdiğimiz yeni dönemle birlikte rota yeniden oluşturuluyor diyoruz ve artık yenilikçi finansman modellerimizle düşük gelirli her vatandaşımızı araç sahibi yapmayı planlıyoruz, aracı olmayan kimse kalmasın istiyoruz”dedi.

İLK YARIDA YÜZDE 20 ARTTI

Sektörle ilgili önemli değerlendirmelerde de bulunan Karakaş, yılın ilk 6 ayında, ikinci el oto satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 20 artarak 3.9 milyona ulaştığını söyledi. İlk 6 ayda fiyatlarda ortalama yüzde 30’ün üstünde bir fiyat artışı olduğuna dikkat çeken Karakaş, aynı istikrarla satışların devam etmesi halinde ikinci el araç satışlarının yıl sonunda 8 milyonu geçeceğini ifade etti ve ekledi: “Sıfır kilometre pazarında da ertelenen talep ile birlikte aslında teoride 1 milyonluk bir pazar var, her marka araç tedariği problemini çözebilirse, bu rakama ulaşmak için bir engel yok. Buna karşın ikinci el pazarında ise birçok değişken var. Pandemi, kur artışı, sıfır kilometre araç pazarı, tüketici alışkanlıkları ve ihtiyaçları; ülkedeki genel belirsizlik durumu hakim olduğu sürece artık fiyatlardaki artışın nereye gideceğini öngörmek mümkün değil. Bu çok net” dedi.