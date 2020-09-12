İkinci el araç fiyatları her gün yüzde 1 artıyor

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, ÖTV’nin sektör üzerinde şok etkisi yarattığını söyledi. Karakaş “Lüks segmentteki sıfır kilometre araçlarda çok ciddi fiyat artışları yaşandı. İkinci el premium otomobillerde bu ayın sonuna kadar yüzde 20, vergi matrahına takılıp zam gelen araçlarda ortalama yüzde 10 fiyat artışı olacağını öngörüyoruz. Sadece 10 günde genel olarak tüm ikinci el otomobillerde yüzde 10 fiyat artışı yaşandı” dedi.

Sıfırda yaşanan ÖTV şoku ikinci el araç fiyatları içinde kontak çevirtti. Pazar hakkında değerlendirmelerde bulunan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, Ağustos ayının son günü gerçekleşen ÖTV’deki matrah düzenlemesinin ikinci el otoya olan yansımasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Sıfır otomobil tedariğinin oldukça zor olduğu bu dönemde, tüm otomotiv sektörü için şok etkisi yarattı. İkinci el araç fiyatları yükselişini sürdürdü.

LÜKS MODELLERDE YÜKSELİŞ HIZ KESMEDİ

Karakaş “Kısıtlı yerli modellerde hatırı sayılır bir indirim olunca, bu modellerin ikinci el fiyatlarının artışında küçük bir frenleme olacağı aşikar. Fakat birçok otomobili ilgilendiren matrah düzenlemesi, özellikle lüks segmentteki araçlara çok ciddi etki yaratacaktır. Öngörümüz, bu ayın sonuna kadar belirli premium modellerde yüzde 20, alt segmentte vergi matrahına takılıp zam gelen araçlarda ortalama yüzde 10 fiyat artışı olması. Zaten 1 Eylül itibariyle hem bireysel araç sahipleri hem de oto alım satımı yapan firmalar, fiyat etiketlerini değiştirmeye başladı. Yıl sonuna kadar ikinci eldeki hareketin devam edeceğini düşünüyoruz. İkinci elin önündeki tek engel şu anda pandemi. Tabii döviz kuru ve faiz oranlarındaki gelişmeler de piyasayı etkileyecektir. ÖTV’deki artış ile ‘ÖTV indirimi gelecek’ söylentilerine de nokta konulmuş oldu ki birçok vatandaşımız bu söylenti sebebiyle alım kararını ertelemişti” dedi.

AĞUSTOS AYINDA İKİNCİ EL SATIŞLAR VİTES DÜŞÜRDÜ

Geçtiğimiz ay ikinci el online oto satışlarının 2019 yılına göre yüzde 52 arttığına da değinen Karakaş, Temmuz ayına göre yaşanan düşüşle ilgili olarak ise “Bayram tatili, döviz kurundaki artış ve kredi faizlerindeki radikal yükseliş sebebiyle Ağustos ayında satışlarda gözle görülür bir düşüş gözlemlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan ÖTV matrahındaki düzenleme sonrasında, sadece 10 günde genel olarak ikinci el oto fiyatlarında yüzde 10 artış gözlemliyoruz. Kurumsal ikinci el markalarının yatırım maliyetleri her geçen gün yükseliyor. İkinci ele olan talep artışı devam etse de, fiyat istikrarsızlığı bir süre daha devam edecek, bu durum ikinci el otomotiv sektörüne olumsuz yönde etkileyecek” yorumunda bulundu.