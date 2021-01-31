Ayda bin adet zor değil

2020’DE ÖNCEKİ YILA GÖRE C-SUV MODELLERİN PAYI SABİT KALIRKEN B-SUV’DA BÜYÜME KAYDEDİLDİ

Türkiye pazarında her geçen gün SUV araçların etkinliği artarken, C-SUV modellerden B-SUV’lara da geçiş yüksek. 2020’de bir önceki yıla göre, C-SUV modellerin pazar payı aynı kalırken, B-SUV’de büyüme kaydedildi. Bu segmentte yeni Nissan Juke ile liderliği geri alacaklarını söyleyen Nissan Türkiye Genel Müdürü Doğueri “Juke ile yılı 10 bin adetler seviyesinde de kapatabiliriz. Ayda bin adet bizim için bugünkü şartlar dahilinde hiç de zor değil” dedi.

ALİ YILDIRIM – İSTANBUL

Türkiye SUV pazarında hızla büyüyor. Otomotiv sektörü her geçen gün yeni değişimlere sahne olurken, tüketicilerin tercihleri de her geçen gün değişiyor. Bu değişimin bir kısmı gündelik hayatı karşılamak üzerine kurulurken, bir taraftan da alım gücü baskısı dikkat çekiyor. Geçen yıl artan ÖTV oranları, kur ve pandemi koşulları yeni bir araç almayı daha da zor hale getirirken, büyük segment geçişlerine de sahne oldu. Tüm dünyada sedan pazarı olarak bilinen Türkiye’de de her geçen gün yerden yüksek araçların tercihi arttı. Hatchback araçları bir çırpıda üstünü çizen SUV modeller, pazardaki etkinliğini beklenmedik bir şekilde arttırmaya başladı. Hatta değişen teknolojiyle birlikte elektrikli modellerin hayatımıza girmesiyle beraber, yatırımların birçoğu da elektrikli SUV araçlara kaydı.

B-SUV MODELLER YÜKSELİŞTE

Avrupa’dan ziyade Türkiye’de SUV araçların en çok tercih edildiği segment hiç kuşkusuz C sınıfı. Fakat son dönemde özellikle alım gücü ve tercih etkisiyle B-SUV’ların etkinliği de hiç yadsınamayacak bir şekilde artış kaydediyor. Rakamlara baktığımızda 2019 yılında Türkiye’nin toplam SUV pazarı satış adedi bazında 98 bin 509 olarak gerçekleşti. 2020’de bu segmentte yüzde 84’lük büyüme kaydedildi ve SUV satışları 181 bin 554 adede ulaştı. C-SUV modeller bu dönemde 2019’a göre yüzde 87’lik büyüme performansı sergiledi. B-SUV ise büyüme neredeyse 1.5 kat daha fazla oldu. Son 1 yıllık süreçte B-SUV araçlar yüzde 113’lük büyüme kaydetti. 2019 yılında C-SUV modeller SUV pastasından yüzde 72 pay alırken, B-SUV yüzde 14 seviyesinde kaldı. Tablo 2020’de C segmenti için hemen hemen aynı kalırken, B’de büyüme görüldü. Geçen yıl C-SUV’un payı yüzde 73 olurken, B-SUV modeller yüzde 16’yı aştı. B segmentinde büyümenin 2021’de de devam edeceği öngörülüyor.

B VE C SUV MODELLERİN SATIŞ ADETLERİ VE PAZAR PAYI

2019 2020 FARK(%) TOPLAM SUV PAZARI 98.509 181.554 84 B-SUV SATIŞLARI 13.739 29.278 113 C-SUV SATIŞLARI 71.253 133.315 87 SUV PAZAR PAYI(%) B-SUV 14 16 C-SUV 72 73

SATIŞ ADETLERİ C-SUV MODELERE YAKLAŞACAK

Segmentinde öncü modellerle tanınan Nissan da yeni Juke ile yeniden söz sahibi olmayı hedefliyor. Pandemi koşulları çerçevesinde İstanbul Şile’de gerçekleştirilen lansmanda konuşan Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre Doğueri, segmentinde öncü olan Qashqai’den sonra Juke ile de yeniden söz sahibi olacaklarından bahsetti. Doğueri, yeni Juke ile kaybettikleri B-SUV pazarında yeniden liderlik koltuğuna oturacaklarını aktarırken, Türkiye pazarı için yaşanan gecikmenin e-call sisteminin tam olarak hayata geçirdiklerinden dolayı olduğunu sarf etti. Yeni Juke için 2021 hedeflerinin 7 bin 500 adet olduğunu ifade eden Doğueri şöyle devam etti: “Aslında yeni Juke ile yılı 10 bin adetler seviyesinde de kapatabiliriz. Ayda bin adet bizim için bugünkü şartlar dahilinde hiç de zor değil. Toplam B-SUV pazarının gün geçtikçe arttığı görülüyor. Hatta C-SUV modellerden B-SUV’lara da geçişin yüksek olduğunu söylemek mümkün. Böyle giderse C segmentine satış adedi olarak yaklaşacağız.”

1 MİLYONA ENGEL YOK HEDEF 850 BİN ADET

Nissan Türkiye olarak yılın ikinci yarısından sonra tedarik sürecinin normale dönmesiyle beraber aylık 2 bin ve üzeri araç satışı temposuna ulaştıklarını bildiren Emre Doğueri, 2020’de yüzde 2,5’in üzerinde pazar payına ulaştıklarını ve bu yıl için de 25 bin adet toplam satış ve yüzde 3 seviyesinde de pazar payı hedeflediklerini kaydetti. 2020’nin ikinci yarısında hızlanan Türkiye otomotiv pazarının 2021’de de benzeri ivmelenmeyle devam edeceğini öngördüklerini belirten Doğrueri “Ocak ayı pazar dinamizmi, önümüzdeki ayların canlı geçeceğine de işaret ediyor. 2021 toplam pazar tahminimizi 800-850 bin bandında oluşturduk” dedi. Doğueri konuşmasına şöyle devam etti: “Toplam pazar için 800-850 bin adet bandı geçen seneki 772 binlere göre yüzde 10’luk büyümeyi ifade ediyor. Biz şu ana kadar hep şunu gördük; Avrupa yüzde 24 küçülürken, Türkiye büyüdü. Türkiye’nin muhteşem bir dinamizmi ve potansiyeli var ve bunu her alanda görüyoruz. Otomotiv de kesinlikle istisna değil ve bizim her zaman ulaşmayı düşündüğümüz ve geçmişte gördüğümüz 1 milyonluk pazar seviyelerine ilerlemek yönünde herhangi bir engel gözükmüyor. Tabii önümüzdeki aylar, pazarın nasıl şekilleneceğini bize çok daha iyi gösterecek.”