Teknolojiyi değiştirmezsek tedarikçiler yok olacak

Otomotiv tedarik sanayi pandemi etkisiyle 22 milyar TL ciro kaybı yaşadı. TAYSAD Başkan Yardımcısı Yazıcı, “2030 yılına gelindiğinde konvansiyonel araçların parçaları düşecek. 10 yıl sonra eğer elektrikli araçlara özgü yeni parçaların üretimine geçemezsek, firmaların yarısı olmayacak” dedi.

Pandemi otomotiv sanayisini de vurdu. Kürsel otomotiv endüstrisi 2020 yılında yüzde 17 daraldı. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı “2020 yılında pandeminin neden olduğu etkilerle küresel otomotiv endüstrisi yüzde 17 daralarak önceki yıllarla karşılaştırıldığında 15 milyon daha az araç üretti. 2021 yılında sektör temsilcileri yüzde 13’lük bir artışla küresel üretimin 87 milyon adetlere ulaşacağını tahmin ediyor” dedi. Büyük üretim kayıplarının yaşandığını aktaran Yazıcı “OEM’ler pandemiden yoğun bir şekilde etkilendi diyebiliriz.

ÜRETİM KAYBI YÜZDE 10

TAYSAD verilerine göre, otomotiv tedarik sanayi iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle yılı 2019 yılına göre yüzde 10 üretim kaybı ile tamamladı. 2020 yılında otomotiv tedarik sanayinin ihracatı yüzde 11,4 daralarak 9.4 milyar dolar oldu. Bu dönemde sektörün ciro kaybı ise 22 milyar TL’yi buldu. Otomotiv Tedarik Sanayicilerinin kasasından geçen sene yaklaşık 3 milyar TL eksildi. Tedarikçilerin yeni teknolojilere yatırım yapması gereken bir dönemde 3 milyar TL civarında kayıp yaşaması sektör için önemli bir kayıp oldu” diye konuştu.

BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA HIZLI BİR DÖNÜŞÜM VAR

Elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinin dünyaya beklenenden daha çabuk yayıldığının altını çizen Yazıcı şöyle konuştu: “Yeni teknolojiler, otomotiv sektöründe hayatta kalmak istiyorsak mutlaka adapte olmamız ve üzerine çalışmamız gereken bir konu. 2020 yılı başında içten yanmalı motorlu araçların oranını yüzde 85 olarak öngörmüştük yani elektrikli ve hibrit araç oranı en fazla yüzde 15 olur diyorduk. Avrupa’da 2020 yılının ilk 9 ayında elektrikli ve hibrit araçların payı yüzde 20’ye kadar çıktı. Yani öngörümüzden daha hızlı bir değişim var. Elektrikli araçların artışına paralel, tedarik sanayi olarak yeni parçaları üretebilir hale hızla gelmeliyiz. 2030 yılına gelindiğinde konvansiyonel araçların parçaları yüzde 50 oranında düşecek. Yani, bundan 10 yıl sonra eğer elektrikli araçlara özgü yeni parçaların üretimine geçemezsek, tedarik sanayinin cirosu yarı yarıya düşecek ve belki firmaların yarısı olmayacak.”