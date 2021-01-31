DS, Türkiye’deki dördüncü showroomunu İzmir’de açtı. İkisi İstanbul ve biri Ankara’da bulunan showroomların ardından “DS Store İzmir” adıyla Ege Bölgesi’ne hizmet vermeye başladı.

DS, Türkiye’deki dördüncü showroomunu İzmir’de açtı. Türkiye’de Koluman Holding iştiraki Monde Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından temsil edilen markanın Bornova’daki 500 metrekarelik showroomu lüksten ödün vermeden en ileri teknoloji ile donatıldı. İkisi İstanbul ve biri Ankara’da bulunan showroomların ardından “DS Store İzmir” adıyla Ege Bölgesi’ne hizmet vermeye başlayan markayı temsil eden Monde Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. marka yatırımlarına 2021-2022 yıllarında farklı şehirlerde de devam edecek.

LÜKS SEDAN DS 9 GELİYOR

Koluman Holding iştiraki Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, pandemi döneminin yaşandığı 2020 yılında 694 adetlik marka satışı gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi; “İzmir’de açılan dördüncü showroomumuzla 2021’e de yine hızlı bir başlangıç yapmış olduk. İzmir’de şu an için DS 7 ve 3 Crossback olmak üzere iki ayrı modelde satış gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz modelleri deneyimlemek isterlerse, 24 saatlik süre boyunca otomobilleri test edebilecekler. Bu yıl içinde zarif, güçlü ve sofistike bir hat çizgisine sahip olan iddialı sedan modelimiz DS 9 Sedanı da tüm showroomlarımızda satışa sunacağız. Lüks segmentte Avrupa’da büyüyen 3 markadan biri olan marka, Türkiye’de önemli bir diğer segmentte yer alacak DS 9 Sedan modelinin gelmesiyle birlikte Türkiye’deki yükselişini sürdürecektir. Aynı zamanda marka olarak yatırımlarımız 2021 ve 2022 yıllarında da farklı şehirlerde sürecektir.”

PAZAR DARALSA DA DS BÜYÜYECEK

Erciş, zorlu bir pandemi süreci ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşın Türkiye otomotiv sektörünün 2020’yi başarılı bir şekilde tamamladığını ve bir önceki yıla oranla yüzde 69,7 büyüme kaydettiğini de sözlerine ekleyerek “Lüks otomobil açısından da genel otomobil pazarına paralel bir seyir görmek mümkün. Mevcut vergi sistemi ile birlikte; dalgalı döviz kurları ve yüksek faiz oranları bu şekilde devam ederse lüks otomobil segmentinin 2020 yılındaki seviyesinin altında kalma ihtimali de bulunuyor. Ancak biz marka olarak pazar dinamiklerinin aksine 2020 seviyelerini yakalamak ve bu seviyelerin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Elbette pandeminin seyri de tüm sektörle birlikte lüks segment için belirleyici unsur olacaktır” dedi. Erciş, Türkiye otomotiv pazarının 2021 yılını 700-750 bin adetler arasında tamamlamasını öngördüğünü de söyledi.