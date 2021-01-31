Aerodinamik uzmanı Yeni Opel Mokka, sınıfının en iyi rüzgar sürtünme katsayısına sahip. Hava perdeleri tekerleklerin ve lastiklerin neden olduğu sürtünmeyi azaltırken, aktif paneller daha az soğutma gerektiğinde panjurdaki açıklığı otomatik olarak kapatıyor.

Yeni Opel Mokka’nın dış tasarımı sadece saf ve cesur olmakla kalmıyor, aynı zamanda üstün aerodinamik verimliliğiyle de öne çıkıyor. Yeni Opel Mokka, diğerlerinden farklı, aerodinamik ve tüm yönleriyle tipik bir Opel.

Opel’in yeni geliştirilen tüm otomobillerinde olduğu gibi, Alman üreticinin mühendisleri yeni Opel Mokka’yı aerodinamik açıdan Stuttgart Üniversitesindeki rüzgar tünelinde optimize ettiler. Mühendisler, detaylı çalışmalar sonucu model versiyonuna bağlı olarak rüzgar sürtünme katsayısını 0,32 Cw’ye kadar düşürdü.

“Opel, onlarca yıldır aerodinami konusunda öncü ve lider bir marka oldu. Yeni Opel Mokka uzun yıllardır sürdürülen bu geleneği devam ettiriyor.” değerlendirmesinde bulunan Mühendislik Genel Müdürü Marcus Lott sözlerine şöyle devam etti: “Hava perdeleri ve aktif soğutma panelleri gibi ileri teknolojiler, otomotiv endüstrisindeki sürtünmeyi azaltmaya yönelik en güncel teknolojileri temsil ediyor. Yeni Opel Mokka, heyecan verici tasarımıyla, yüksek verimlilik ile dikkat çekici görünümün birbirine zıt kavramlar olmadığını gözler önüne seriyor.”

CESUR TASARIM

Yeni Mokka’nın yüksek aerodinamik verimliliğinin temelini, saf ve cesur tasarımla geliştirilen sadece 2,27 m2 ön alan oluşturuyor.

Mühendisler, yeni Opel Mokka’nın karakteristik Opel Vizor tasarımının yanı sıra A sütunlarının ve yan aynaların şekillerini optimize ettiler. Ayrıca, motor bölmesinin altı dahil tüm gövde altındaki kaplamalar otomobilin altındaki hava akışını iyileştiriyor.

Bagaj kapağının yanlarındaki kanatçıklar ve tavanın uç noktasındaki spoyler yeni Mokka’nın rüzgar sürtünme katsayısını düşürmeye yardımcı oluyor. Tavan spoyleri aynı zamanda yere basma kuvveti uygulayarak aerodinamik kaldırmayı düşürüyor ve bu sayede yüksek hızlardaki düz gidiş stabilitesini artırıyor.

HAVA PERDELERİ VE AKTİF PANELLER

Jantlar, lastikler ve çamurluklar da sürtünmeye etki ediyor. Yeni Opel Mokka bu nedenle bu alandaki aerodinamik verimliliği artıran yenilikçi hava perdeleriyle donatılıyor. Aracın ön cephesinin her iki yanına entegre birer adet kanaldan oluşan hava perdesi lastiğin ön cephesinde bir hava akımı üretiyor. Hava perdesi, hava akışını tekerlek açıklıkları boyunca düzgün bir şekilde yönlendirerek, bu bölgedeki hava akışını optimize ediyor.

Yeni Opel Mokka ayrıca sürtünmeyi azaltan ve yakıt verimliliğine katkı sağlayan aktif bir ön panjur ile donatılıyor. Daha az soğutma havasına ihtiyaç duyulduğunda ön panjurdaki aktif paneller öndeki açık alanı otomatik olarak kapatarak sürtünmeyi daha da azaltıyor. Paneller kapalı olduğunda hava akışı, motor bölmesi yerine aracın önüne ve yanlarına doğru yönlendirilerek aerodinamik performans artırılıyor. Söz konusu yenilikçi teknoloji kısa bir süre öncesine kadar daha üst segmentlerdeki çok daha pahalı otomobillere özel bir donanımdı.

Aerodinamik açıdan optimize edilen yeni Opel Mokka, yeni marka yüzü Opel Vizor dışında yeniden tasarlanan Opel Şimşek logosunu ve bagaj kapağında merkezi olarak konumlandırılan isimlendirmeyi kullanan ilk model olmasıyla öne çıkıyor. Yeni Opel Mokka aynı zamanda Pure Panel ve tamamen dijital bir kokpit ile yollara çıkan ilk Opel olmasıyla marka için büyük öneme sahip. Araç buna ek olarak, satış başlangıcından itibaren yüksek verimlilik seviyesine sahip içten yanmalı motorlar dışında bir elektrikli versiyon da sunan ilk Opel.