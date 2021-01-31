10 araçtan biri ağır hasarlı

Ağır hasarlı araçların trafikteki sayısı artıyor. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, sıfır kilometre ya da 2 yaşa kadar çok düşük kilometreli araçlarda da artık hiç olmadığı kadar boyalı-değişen parçalarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Emre “2020 yılında yaptığımız ekspertiz işlemlerinde ortalama her 100 araçtan 9’unun pert (ağır hasarlı) olduğunu gözlemledik” dedi.

Geride bıraktığımız 2020 yılında, oldukça hareketli geçen ikinci el pazarı ve oto ekspertiz sektörü ile ilgili olarak Pilot Garage Otomotiv A.Ş. Genel Koordinatörü Cihan Emre önemli bilgiler paylaştı. 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren ikinci el araç ticaretine ilişkin yeni yönetmeliğin de etkisiyle 2020 yılında oto ekspertiz sektörünün rekor kırdığını dile getiren Emre, satılan 8,2 milyon ikinci el araçtan yüzde 65’inin ekspertiz işlemi gördüğünü ifade ederken “2020 yılı ikinci el araç pazarında en çok rağbeti 2 yaşa kadar olan otomobiller gördü. Bu araçların satışları bir önceki yıla göre, salgın etkisiyle ortaya çıkan sıfır kilometredeki stok problemlerine bağlı olarak ortalama 4 kat arttı. Fakat sıfır kilometre ve 2 yaşa kadar çok düşük kilometreli araçlarda, yaptığımız ekspertiz işlemlerinde hiç olmadığı kadar değişen/boyalı parçaya rastladık. Yine yapılan check-up ve ekspertizlerde ortalama her 100 araçtan 9’unun pert (ağır hasarlı) olduğu gerçeğiyle karşılaştık.” şeklinde konuştu.

FİYATLAR TEMMUZ 2020 SEVİYESİNE GERİ DÖNDÜ

İkinci el araç pazarının güncel durumu hakkındaki görüşlerini de paylaşan Emre, “Geçen yıl yaşadığımız suni fiyat artışları, kısıtlamaların tekrar hayatımıza girmesiyle Kasım ayında son bulmuş oldu. Şu anda tüm ikinci el otomobillerde ortalama yüzde 10’luk bir fiyat düşüşü hakim; bazı modellerdeyse yüzde 20’ye ulaştı. Hazır Temmuz 2020’deki fiyat seviyelerine geri dönmüşken, araç satın almayı düşünen tüketicilerin alım kararlarını ertelemeden bugünleri iyi değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. İkinci el bir araç satın almak için doğru zamandayız. Önümüzdeki aylarda radikal bir düşüş öngörmüyoruz. Zira hazırda bekleyen satın alma iştahıyla pazar tekrar yüksek taleple karşı karşıya kalabilir. Bu durumda otomobil fiyatları yine yükseliş trendine girebilir.” dedi.