MG markasını yeniden Türkiye pazarına getiren Doğan Trend Otomotiv, en geç şubat ayında ön sipariş toplayacak. İlk etapta elektrikli SUV’u pazara sunacaklarını ifade eden Doğan Holding Otomotiv CEO’su Dağtekin “MG’nin elektrikli SUV modeli ZS EV, sunduğu özellikler ve satış fiyatıyla çok ilgi çekecek” dedi.

ALİ YILDIRIM- İSTANBUL

Yılların İngiliz otomotiv devi MG Türkiye pazarına giriyor. Otomotiv tercihleri ve alışkanlıkları her geçen gün değişim gösteriyor. Türkiye’nin sedan ülkesi olmasına rağmen SUV modellere olan ilgili her geçen gün artıyor. Bir yandan da alternatif yakıtlı otomobiller istilaya başlarken, elektrikli araçların da yaygınlığı her geçen gün artıyor. Türkiye’de satılan elektrikli otomobillerin ulaşılabilir olanları kompakt boyutlara sahipken, daha büyük ve teknolojik araçlara da ulaşmak oldukça zor. Aradaki boşluğu doldurmak isteyen Doğan Holding otomotivdeki tecrübesini Türkiye’de yeni bir marka ile taçlandırıyor. Doğan Trend Otomotiv ismiyle dikkat çeken şirket 11 otomotiv markasına ulaştı. En son oyuncuları ise bir zamanlar Türkiye pazarında da boy gösteren İngiltere doğumlu MG (Morris Garages).

MG İLE ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINA GİRİYOR

MG’nin Türkiye distribütörlüğünü aldığını duyuran şirket, mobilite dönüşümünün önemli bir parçası olmaya hazırlanıyor. İlk etapta markanın yüzde 100 elektrikli SUV modeli ZS EV’i satışa çıkaracaklarını belirten Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Kağan Dağtekin “Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV’yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs ayı itibariyle ilk teslimatlara başlayacağız. MG’nin elektrikli SUV modeli ZS EV, sunduğu özellikler ve satış fiyatıyla çok ilgi çekecek. 2021 yılı içerisinde farklı MG modellerini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz var” dedi.

ULAŞILABİLİR BİR FİYATA SAHİP OLACAK

Ulaşılabilir bir fiyatla pazara çıkmayı hedeflediklerini açıklayan Dağtekin “Çok kaliteli bir otomobile ulaşılabilir fiyatla sahip olunabilecek. Hedefimiz bu yönde, MG ile müzakerelerimiz de bu şekilde” diye konuştu.

ÖNCE SUV GELECEK

Dağtekin “İlk etapta, sene içerisinde ilk lansmanımızı elektriklilere yapacağız. Ardından benzinli modeller gelecek. İlk başta SUV’lar, ardından 2022’de heyecan verici sedan modelleri de hem benzinli hem elektrikli olacak. MG artık herkesin kabul ettiği elektriklileri dünyasına ağırlık veren bir ürün gamıyla geliyor” açıklamasını yaptı.

SUV ‘ZS EV’ MAYIS AYINI BEKLİYOR

İlk 5 otomobilin Türkiye’ye ulaştığını söyleyen Kağan Dağtekin “Ocak sonu Şubat’ın ilk haftası gibi fiyatımızı açıklayıp ön sipariş toplamaya başlamayı düşünüyoruz. İlk teslimatlar ise Mayıs ayına planlandı. İlk getireceğimiz modelin adı ZS EV. Yüzde 100 elektrikli ve SUV bir model. Vitara’dan 20 cm daha uzun, iç hacmi oldukça geniş, bildiğimiz bir SUV’un tüm özelliklerini geleceğin teknolojisi ile harmanlayan bir model. Bugün bizlerin yani 4-5 kişilik ailelerin rahatlıkla kullanabileceği, alıştığımız otomobilden bize sunduğu bütün imkanları, hatta fazlasını sunan bir araç olacak ZS EV. Türkiye’nin önemi özellikle pandemi sonrasındaki yeni dünya düzeninde biraz daha arttı. Lojistik ve üretim anlamında Avrupa’nın yanı başında büyük avantaja sahibiz. MG ile ilgili hayalimiz; Türkiye’de iyi bir hacim yakalayıp inşallah bir üretim tesisini burada, Avrupa’ya da hizmet verecek şekilde kurmayı hayal ediyoruz” dedi.

350 ADET ELEKTRİKLİ ARAÇ SATACAK

Bu yıl için elektrikli MG’de satış hedefinin 350 adet olduğunu söyleyen Kağan Dağtekin şunları aktardı: “İlk sene için elektrikli yani bu sene 500 adedi yakalamayı hedefliyoruz. İlk orijinal planımız Ocak ayında lansmanı yapmaktı ama çeşitli sebeplerle Mayıs’ta getireceğiz gibi görünüyor. Dolayısıyla bu rakam 350’ler seviyesine gelecektir. Talebi öngörmek kolay değil. Geçmişe bakarsak bu kadar EV satmak henüz ilk senesindeki bir marka için zor ama biz geçmişe değil geleceğe ve trendlere bakarak ilerliyoruz. Sene sonunda devreye alacağımız benzinli model ile birlikte ilk sene mütevazı bir hedefimiz var 800-900 adet gibi.”

SUZUKİ AİLESİNE IGNIS HIBRIT KATILIYOR

2020 yılının son çeyreğinde Swift Hibrit’i satışa sunduklarını hatırlatan Kağan Dağtekin “Suzuki’de ilk olarak Swift Hibrit’i satışa sunmuştuk ve kullanıcılarımızı Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisiyle tanıştırmıştık, çok olumlu karşılandığını gördük. Yakında Suzuki ailesinde hibrit sayısını dörde çıkaracağız. 2021 yılında Ignis Hibrit, Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit de bu aileye katılacak” dedi. Dağtekin, “Otomobil satışlarında Suzuki markamızla 2019 yılına göre adet bazında yüzde 25’in üzerinde büyüdük. 2020 yılında yaklaşık 3 bin adetlik satış gerçekleştirdik. 2021 yılında Suzuki ailesine katılacak yeni modeller ve MG markasıyla birlikte 6 bin adedin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Motosiklette ise yine 2020 bizler için iyi geçti. Ciro anlamında bir önceki yıla göre yüzde 35 büyüme kaydettik. Özellikle, Vespa’nın Türkiye’de satışa sunulduğu günden bu yana en yüksek satış adetlerine ulaştığı yıl 2020 oldu. Vespa’da 1000 adedin üzerine çıkmayı başardık. 2021’de motosiklet tarafında KYMCO ve Silence’ın da etkisiyle ciro anlamında yüzde 274 büyüme öngörüyoruz. Deniz motorları pazarında bildiğiniz gibi Suzuki iddialı bir marka ve Türkiye’de yüzde 18 paya sahip. Bu alanda da 2021 yılında ciddi bir büyüme hedefimiz bulunuyor” açıklamasını yaptı.