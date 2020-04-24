Oyak Renault fabrikası, yeniden üretime başlıyor. Oyak Renault kapılarını 27 Nisan Pazartesi itibarıyla açıyor.

Bursa’da faaliyet gösteren Oyak Renault fabrikası, üretime başlama kararı aldı. Yapılan açıklamada “Groupe Renault ve Oyak Renault olarak, ilk önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın sağlığının korunmasıdır. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından paylaşılan bilgiler ve yönergeler doğrultusunda, çalışanlarımızın sağlığına yönelik gerekli tüm korunma tedbirleri, geçici duruş süresinde alınmıştır. Bu doğrultuda, üretim faaliyetlerimize 27 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlama kararı aldık” ifadelerine yer verildi.

TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK

Üretime verilen geçici ara sırasında yapılan çalışmalar kapsamında, personel servisleri, üretim hatları, tüm çalışma ve ortak kullanım alanlarında sosyal mesafeyi ve korunma tedbirlerini kapsayacak şekilde gerekli önlemler alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İLK GÜN EĞİTİM VERİLECEK

“Bunlara ek olarak, ekiplerin çalışma saatleri de sosyal teması en aza indirecek şekilde yeniden planlanmıştır. Hijyen kuralları ve koruyucu önlemler hassasiyetle uygulanmaya devam edecektir. Ayrıca, uyulması gereken yeni çalışma kuralları ve önleyici tedbirler konusunda tüm çalışanlarımız bilgilendirilmiş ve birim yöneticilerimize yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Üretime başlayacağımız ilk gün, tüm çalışanlarımız bu eğitimleri tamamlayıp işbaşı yapabilecektir.”