Salgın korkusu araç yenilemeyi erteleyecek bakımı artıracak

Mobil Oil Türk Genel Müdürü Bilgiç: Pandemik durumdan dolayı bireysel araç sahipliğinin hem kısa hem de orta ve uzun vadede artacak. Bu öngörü ışığında ikinci el araç satış ve bakım onarımlarında artış yaşanabileceğini, pazarda kademeli bir toparlanma bekliyoruz.

Mobil Oil Türk, 2020 yılında sunduğu ürün ve hizmetlerini daha da ileriye taşımak adına çalışmalarına devam ediyor. Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, insan hayatını ve ekonomiyi tehdit eden COVID-19 salgını karşısında da gereken önlemleri aldıklarını belirtti. Türkiye’nin Mobil’in üretim gerçekleştirdiği 30 ülke arasında yer alıyor. Bu yüzden özel bir öneme sahip olduğunu belirten Bilgiç; “Türkiye’de şu anda 450 bin ton madeni yağ tüketiliyor. Bunun 250 bin tondan fazlası otomotiv motor yağı. Geri kalanı ise müstahzarlar, sanayi yağları ve yardımcı ürünler. Mobil olarak sanayicilerin, ustaların ve son kullanıcının gözünde kaliteli bir ürün algısına sahip. Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren en köklü markalardan ve halen en tercih edilen ilk 3 markadan biriyiz. 14 ülkeye ihracat yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda ihracatta daha da üst seviyelere gelmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. ikinci el araç bakım

İKİNCİ EL ARAÇ BAKIMINDA ARTIŞ YAŞANACAK

Münci Bilgiç, oluşan pandemik durumdan dolayı bireysel araç sahipliğinin hem kısa hem de orta ve uzun vadede artacağını da öngördüklerini vurguladı. Bu öngörü ışığında 2. el araç satış ve bakım onarımlarında artış yaşanabileceğini, pazarda kademeli bir toparlanma beklediklerini belirten Bilgiç “Bu araçlar yetkili servis garanti kapsamı sürelerini aştıkları için haliyle özel servis ve perakende noktalarına yöneleceklerdir. Bu sebeple önümüzdeki dönemde özel servis ve perakende tipi madeni yağ satışlarında bir miktar artış bekliyoruz. Dolayısıyla 2. el araç satışlarında ve araç bakımlarında orta ve uzun vadede talebin artacağını öngörüyor ve planlarımızı bu doğrultuda revize ediyoruz” dedi. ikinci el araç bakım