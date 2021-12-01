Renault Group Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de şirket kurmaya hazırlandıklarını aktaran şirket, Renault Group Otomotiv A.Ş’nin (RGO) kurulacağını duyurdu. RGO aktarılanlara göre, OYAK ve MAİS ortaklığıyla birlikte üretimde elektrikli araçlara dönüşümü başlatacak.

Renault Group Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de şirket kurmaya hazırlandıklarını aktaran şirket, Renault Group Otomotiv A.Ş’nin (RGO) kurulacağını duyurdu. RGO aktarılanlara göre, OYAK ve MAİS ortaklığıyla birlikte üretimde elektrikli araçlara dönüşümü başlatacak. “Renaulution” planının ana hedefi, önümüzdeki dönemde iş modellerini, teknoloji, enerji ve mobilite başlıkları üzerine kurgulayarak, Renault Group’u yeni mobilite ekosisteminin bayrak taşıyıcısı haline getirmek olarak açıklanıyor. Bu yeni yapılanmayla birlikte Renault Group, Oyak-Renault Bursa fabrikasındaki üretim ve MAIS bünyesinde devam eden Renault ve Dacia markalarının satış pazarlama operasyonları başta olmak üzere Oyak Grubu ile olan köklü ortaklığının güçlenerek devam edeceğinin altını çizdi.

ŞİRKETİN CEO’SU HAKAN DOĞU OLACAK

Türkiye’de %100 Renault Group iştiraki olarak faaliyet gösterecek olan şirketin CEO’luk görevine 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Hakan Doğu atandı. Hakan Doğu kimdir? Halen Renault Group Kurumsal Yönetim Komitesi’nde yer alan Doğu, Renault Group Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra, RGO A.Ş. CEO’luğu görevini de yürütecek ve Renault Group CEO’su Luca De Meo’ya bağlı olacak. Hakan Doğu, Grubun Türkiye’ye yönelik “Yeni Atılım” planının uygulanması ve yönetiminden sorumlu olacak.

21 YILDA 2 MİLYAR EURO YATIRIM YAPTI

Renault Group, 1968’den bu yana Türkiye’de, Oyak Grubu ortaklığında köklü ve başarılı bir şekilde varlık gösteriyor. Binek araç üretiminde lider konumunda olan ve üretiminin %80’ini ihraç eden Oyak-Renault Bursa Fabrikası, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında 3. sırada yer alırken, Türkiye’nin toplam ihracatına 3 milyar Euro’luk katkıda bulunuyor. Grubun 2000 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığı yatırımların toplamı ise 2 milyar Euro seviyesinde.

YENİ PROJELER YENİ SİNERJİ

Renault Group, orta vadeli “Renaulution” planı kapsamında, Türkiye’deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Renault Group’un Türkiye için oluşturduğu “Yeni Atılım” stratejisi aşağıda yer alan 3 ana başlıkla açıklanıyor:

[1] Kapsamlı bir yatırım planıyla Türkiye’de üretim ve sanayideki varlığını güçlendirmek.

[2] Türkiye’deki elektrikli araçlar ekosisteminin gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunmak.

[3] Kurulan RGO A.Ş iştiraki sayesinde Oyak Grubu başta olmak üzere diğer iş ortakları ve tüm yerel paydaşlarla geliştirilecek yeni projeler ile birlikte daha da güçlü bir sinerji yaratmak.

Renault Group’un Türkiye’deki Faaliyetleri

Renault, Türk otomobil pazarındaki liderliğini 21 yıldan bu yana devam ettirmektedir. Renault Group Türkiye’de aşağıda yer alan 3 şirket aracılığıyla faaliyet göstermektedir:

Oyak Renault: Renault S.A.S (51%) ve Oyak Grubu (%49) ortaklığı

MAİS A.Ş: Oyak Grubu (%51) ve Renault S.A.S (49%) ortaklığı

ORFIN: Oyak Grubu (50%) ve Renault S.A.S (50%) ortaklığı.

Renault ve Dacia markalarının dağıtım faaliyetini yürüten Renault MAİS A.Ş, 150’den fazla noktadan oluşan yaygın bir satış ve satış sonrası servis ağına sahiptir. Renault MAİS, Türk otomotiv pazarına en geniş yelpazede ürün sunan şirketlerin başında gelmektedir. Oyak Renault Bursa fabrikasında üretilen Clio ve Mégane Sedan yıllardır tüketiciler tarafından en çok tercih edilen modellerin başında gelmektedir.