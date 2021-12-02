Bayi yok sattı ama satışlar yüzde 33 daraldı

Otomobil satışları Kasım 2021 karnesi belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Kasım ayında satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 adet oldu. Çip kriziyle birlikte bayiler yok satarken kriz satışları sert vurdu.

Otomobil satışları Kasım 2021 karnesi belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,2 artarak 17 bin 234 adet oldu. Pazar toplamında ise kasım ayında yıllık bazda satışlar yüzde 24,9 azalarak 60 bin 216 adet şeklind gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 24,7 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 29,9 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,4 azaldı.

ÜRETİMDE ARTIŞ VAR

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 675 bin 107 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 2,1 oranında azalarak 518 bin 294 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,7 artarak 156 bin 813 adede ulaştı.