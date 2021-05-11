Renault kampanya ile mayıs ayında da hız kesmiyor

Renault Mayıs ayı kampanyası, tam kapanma döneminde de sürüyor. Pandemi dönemindeki faaliyetleriyle hayati önem taşıyan sağlık çalışanları ve çiftçilere ise dosya masrafsız kredi ve ilk bakım hediyesi sunuluyor.

Renault Mayıs ayı kampanyası, tam kapanma döneminde de sürüyor. Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonuna 203 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve 2 bin 500 TL taksit fırsatıyla sahip olunabiliyor.

Türkiye’nin en çok satan B-HB modeli Yeni Clio’nun sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonu, 159 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve aylık 2 bin TL taksit imkânıyla satışa sunuluyor.

Mayıs ayı sonuna kadar sınırlı sayıdaki 2020 model yılı Kadjar Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg modeli 334 bin 800 TL’den, 2020 Model Yılı ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 modeli ise 299 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE ÇİFTÇİLERE ÖZEL FIRSAT

Mayıs’ta Renault’nun tüm binek araç modellerinde pandemi döneminde ortaya koydukları özveriyle hayati önem taşıyan sağlık çalışanları ve çiftçilere özel bir kampanya*** hayata geçirildi. Bu kapsamda Renault Finans’tan kullanılan kredilerde kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) alınmazken, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü hediye olarak veriliyor.

RENAULT SAHİBİ OLMAK TAM KAPANMA DÖNEMİNDE DE ÇOK PRATİK

Pandemi önlemleri kapsamında devreye alınan tam kapanma uygulaması nedeniyle yetkili satıcılar kapalı olsa da, tüketiciler tüm dijital kanallardan Renault’ya ulaşabiliyor. Saat 10.00-17.00 arasında diledikleri bir Renault yetkili satıcısı ile görüntülü görüşme yapabilirken, satinal.renault.com.tr adresi üzerinden 2 bin TL ön ödeme ile araç satın alma işlemi evden çıkmadan online olarak başlatılabiliyor.