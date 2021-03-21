Renault Mais’e müşteri memnuniyeti ödülü

Renault Mais müşteri memnuniyeti ödülünü aldı. Renault MAİS sunduğu hizmetler, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışı ve kusursuz Renault Müşteri deneyimiyle, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 23’üncü Tüketici Ödülleri’nde “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma” ödülüne layık görüldü.

Renault Mais müşteri memnuniyeti ödülünü aldı. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tüketici Ödülleri’nde tüketici memnuniyetini ilke edinen firmalar, tüketicileri koruyan kuruluşlar ve bilimsel çalışmalar ödüllendirildi. 17 Mart 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 23’üncü ve 24’üncü Geleneksel Tüketici Ödülleri töreninde Renault MAİS Müşteri ve Şebeke Geliştirme Direktörü Hüseyin Yusufoğlu, “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma” ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın elinden aldı. Renault MAİS bu sene otomotiv sektöründe ödül alan tek firma oldu.

GİZLİ MÜŞTERİ UYGULAMALARI YAPIYOR

Renault MAİS koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi kapsamında, müşterilerine mevzuatlarla tanınan hakların ötesinde pek çoğu sektörde ilk hizmetler sunuyor. Hayat kolaylaştıran dijital uygulamalar, çözüm odaklı Renault Diyalog platformu, ’Müşterinin Sesi’ e-anketleri, gizli müşteri uygulamaları ve yol yardım gibi hizmetlerin odağında müşteri memnuniyeti yer alıyor.

Böylesine prestijli bir ödülü kazanmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Renault MAİS Müşteri ve Şebeke Geliştirme Direktörü Hüseyin Yusufoğlu, “Renault MAİS olarak, Renault markasının tüm dünyada geçerli standartlarını OYAK vizyonu ile bir araya getirerek müşteri memnuniyetini çalışma hayatımızın merkezi haline getirmiş durumdayız. Temel iş felsefemizi müşteri memnuniyeti üzerine inşa ederek, tüm faaliyetlerimizi kalite odaklı hizmet anlayışı ile her mecrada müşterilerimizle buluşturuyoruz. Müşterilerimizin markalarımızla ilişki kurduğu her temasta, %100 memnuniyeti sağlamak ve iz bırakan deneyimler yaşatmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bundan sonra da bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.