Skoda Kodiaq ile liderliği bırakmak istemiyor

Skoda Kodiaq, 1.5 TSI benzinli ve 2.0 TDI dizel 4×4 motor seçenekleri sayesinde her bütçeye uygun alternatifler sunuyor. Aynı zamanda Kodiaq, performanslı bir SUV ile lüksü bir arada tercih eden kullanıcılar için eşsiz bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Skoda Kodiaq, 1.5 TSI benzinli ve 2.0 TDI dizel 4×4 motor seçenekleri sayesinde her bütçeye uygun alternatifler sunuyor. Aynı zamanda Kodiaq, performanslı bir SUV ile lüksü bir arada tercih eden kullanıcılar için eşsiz bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Elite donanım seviyesinden, ŠKODA kurucularının ismini taşıyan özel Laurin & Klement Crystal donanım seviyesine kadar, ŠKODA KODIAQ her türlü beklentiye yanıt verecek özellikleri sunuyor. KODIAQ geniş iç hacmi ve yüksek konforunu 10.25 inç dijital gösterge paneli, 8 yeni bağlantı teknolojileri, 8 inç multimedya ekranı, elektrikli bagaj kapağı, dinamik şasi kontrolü ve 10 hoparlörlü Canton ses sistemi gibi birçok üst düzey özellikle buluşturuyor.

D-SUV’DA LİDER OLDU

2019 yılında 1.675 adet ve 2020 yılında 1.881 adetlik satış performansı sergiledi. Segmentinde lider olan KODIAQ, 2021’e de hızlı bir giriş yaptı. Ocak ve Şubat aylarında toplam 227 adetlik satış performansıyla dikkat çeken model, D-SUV segmentinde farkını ortaya koymaya devam ediyor. 7 kişilik seçeneğiyle geniş aileler tarafından da tercih edilen ŠKODA KODIAQ, beklentinin yüksek olduğu D-SUV segmentinde standartları belirlerken liderliğini korumayı hedefliyor.

1.5 LİTRELİK BENZİNLİ

Yüce Auto-ŠKODA bu hedef doğrultusunda, daha fazla kullanıcıyı KODIAQ’ın SUV keyfiyle buluşturmak adına yeni satış kampanyaları da sunuyor. Mart ayı boyunca segmentinin lideri KODIAQ’ın 1.5 TSI 150 PS DSG Elite versiyonuna, 3.599 TL’den başlayan taksitlerle sahip olmak mümkün olacak.