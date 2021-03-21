Ucuz baz model bayide yok ikinci elde var

Sahibinden sıfır araç satışı artık internette moda oldu. Geçtiğimiz yıl sıfır kilometre araç üretiminde salgınla beraber yaşanan aksaklıklar, 0-2 yaş arası otomobillerin fiyatlarında vatandaşın tepkisini çekecek radikal artışlara sebep olmuştu. Model lansmanlarının hemen ardından ilan portallarında sahte görsellerle, satış fiyatının 50-80 bin TL üstünde ilan açılmasının, ikinci el araç pazarının gelişimine çok önemli zararlar verdiğini söyleyen Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, ilan portallarının geliştireceği yeni modüllerle fiyat manipülasyonlarının önüne geçilebileceğine dikkat çekiyor.

Sahibinden sıfır araç satışı artık internette moda oldu. Yılbaşı itibariyle ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 15 oranında düşüş yaşandı. Sıfır kilometre araçların ikinci el ilan portallarında yüksek fiyatlarla satışa sunuldu. Tüketicilerden tepki almaya devam ediyor. Yeni yıl ile Türkiye’ye giriş yapan yeni modeller, fırsatçıları tekrar harekete geçirdi. İkinci elde ve sıfır kilometrede yeterli arz bulunmasına karşın, lansmanı yapılan modeller, ertesi gün sıfır kilometre fiyat etiketinin ortalama 50-80 bin TL üzerinde satışa çıkarılıyor. Bu durumun ikinci el araç pazarının gelişimine zarar verdiğini ifade eden Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, ilan portallarının geliştirebileceği yeni modüllerle fiyat manipülasyonlarının önüne geçilebileceğini belirtiyor.

SIFIR ARAÇLAR İÇİN İKİNCİ EL İLAN AÇILMASI ENGELLENMELİ

Karakaş “Sıfır kilometre olarak lanse edilerek açılan ilanların birçoğunda sahte fotoğraflara yer veriliyor. Araca ait olmayan görsellerle açılan ilanların, yeni algoritmalarla tespit edilip yayından kaldırılması gerekiyor. Kilometre yapmamış araçlar için ya ayrı kategoriler açılmalı, ya da ilan verilmesinin önü kapatılmalı. Verilse dahi tavsiye edilen anahtar teslim fiyatının üstünde rakam yazılmasına izin verilmemelidir. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında, geliştirilecek yeni modüllerle bu işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebilir, tüketiciler bu sayede mağduriyet yaşamayacaktır.” şeklinde konuştu.

EKSPERTİZ BİLGİSİ OLMAYAN İLANLAR ASKIYA ALINMALI

Yine yeni yönetmelikle birlikte yetki belgesi ve ekspertiz raporu zorunlu kılınsa da, halen belirli bir standarda kavuşulmadığına değinen Karakaş, konuyla ilgili görüşlerini de paylaştı ve “Yönetmelikle birlikte zorunlu kılınan hususları sahada tabana yaymak ve standartları yükseltmek, yine ilan portallarının alacağı yeni kararlarla mümkün kılınacaktır. Önerimiz, artık ekspertiz bilgisi olmayan hiçbir ikinci el otomobilin ilana alınmamasıdır. Ayrıca sanal dükkan ve üyeliklerde ticari işletmelerde yetki belgesinin ibraz edilmesinin zorunlu hale gelmesini talep ediyoruz. Bu portallarda, tekil kişilere bir takvim yılı içinde sadece 4 adet ilan hakkı verilmesi, kayıt dışı satış yaparak haksız ticari gelir elde edenlerin önüne geçer. Tüm bu düzenlemeler kurumsallaşmaya önemli katkılar sağlar.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.