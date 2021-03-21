MG (Morris Garages), elektrikli premium SUV modeli Marvel R Electric modelini tanıttı. MG Marvel R Electric, 400 kilometrenin (WLTP) üzerindeki menzili ile kullanıcıların gereksinimlerini rahatlıkla karşılıyor.

MG, bu yılın ortasında Avrupa’da satışa sunulacak olan yeni nesil elektrikli modeli Marvel R Electric’i resmen tanıttı. Yeni MG Marvel R Electric, sade ve modern bir tasarım çizgisini premium özelliklerle birleştiren, ileri teknolojiye sahip özellikleriyle heyecan veren bir premium SUV olarak öne çıkıyor. MG markasının Nisan ayında ülkemizde satışa sunulacak olan ZS EV modeli, sunduğu dinamik sürüş, ferah iç mekan, geniş bagaj hacmi ve yüksek donanımla Avrupa pazarında kendine güçlü bir konum edinirken; MG en yeni modeli Marvel R Electric ile çıtayı daha da yükseltiyor.

MG Motor Europe CEO’su Matt Lei yapmış olduğu değerlendirmede: “İngiliz MG markasını ana şirketimiz SAIC Motor çatısı altında yeniden lanse ederken Avrupalı sürücülere çevreci bir yaşam tarzını benimsemeye hazır kitleler için elektrikli otomobilleri erişilebilir hale getirme sözünü vermiştik” dedi. Lei, “Güvenli, akıllı, kullanıcıların hayat tarzıyla uyumlu, teknolojik açıdan gelişmiş otomobiller sunmaya odaklandık. Yeni MG Marvel R Electric ile beklentisi yüksek Avrupalı sürücülerin taleplerini karşılayan yeni nesil %100 elektrikli bir araç sunuyoruz. Marvel R Electric, iddialı bir menzile ve hızlı şarj kabiliyetine sahip, gelişmiş güvenlik özellikleriyle rekabetçi bir fiyatı modern ve çekici tasarımla birleştiren sıradışı bir otomobil” şeklinde konuştu.

357 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Marvel R Electric, MG’nin “Evolution Design” (Evrimsel Tasarım) diliyle tasarlandı. MG’nin en yeni modeli teknolojiyle duyguyu birleştiren bir araç olarak dikkat çekiyor. Modern ve sade tasarım çizgisini yüksek teknolojiyle harmanlayan Marvel R Electric; üst sınıf SUV pazarına yeni bir nefes getiriyor. MG Marvel R Electric 4.674 mm uzunluğa, 1.919 mm genişliğe ve 1.618 mm yüksekliğe sahip. 2.800 mm’lik aks mesafesi ile içeride geniş bir yaşama alanı sunuyor. Marvel R Electric, yüksek teknolojiyi öne çıkaran dış tasarımını aracın iç mekanına da yansıtan 19,4 inçlik dokunmatik ekran ve 12,3 inçlik dijital gösterge paneline sahip. 357 litrelik bagaj hacmi arka koltukların katlanmasıyla 1.396 litreye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, ZS EV modelinde olduğu gibi MG Pilot sistemiyle en üst seviyede aktif güvenliği de kullanıcısına sunuyor.

MENZİLİ 400 KM

MG Marvel R Electric, tasarım, donanım ve performansın yanı sıra rekabetçi bir fiyata uzun bir menzil ve hızlı şarj yetenekleri sunan bir elektrikli SUV olarak öne çıkıyor. Marvel R Electric, 400 kilometrenin (WLTP) üzerindeki menziliyle kullanıcıların gereksinimlerini rahatlıkla karşılıyor. 11 kW kapasiteli yerleşik şarj cihazına (on-board charger) sahip olan Marvel R Electric, AC şarjda da aracın hızlı bir şekilde şarj edilmesine olanak sağlıyor. Bunun yanında aracın bataryası hızlı şarj (DC) ile %80 seviyeye sadece 30 dakikada ulaşabiliyor. Ayrıca entegre ısı pompasına sahip iklimlendirme kontrolü sayesinde düşük sıcaklıklarda dahi optimum şarj performansı sağlayabiliyor.

JENERATÖR GÖREVİ DE GÖRÜYOR

MG Marvel R Electric’in bir diğer çarpıcı özelliğini de V2L, yani araçtan-cihaza şarj sistemi oluşturuyor. Bu teknoloji, aracın yüksek voltajlı bataryasının, bir elektrikli scooter, dizüstü bilgisayar, hava pompası hatta bir başka EV gibi harici bir elektrikli cihaza enerji aktarmasına olanak tanıyor. Bu teknoloji, temiz enerjiye geçişi ve günümüzün en önemli lojistik konularından olan son kilometre çözümü için de önemli bir yenilik olarak kabul ediliyor.

100 KM HIZA 5 SANİYE YETİYOR

MG Marvel R Electric sadece tasarımıyla ve üstün donanımıyla değil yüksek performansıyla da hayranlık uyandırıyor. Marvel R Electric, biri ön aksta diğer ikisi arka aksta olmak üzere üç elektrik motorlu, gelişmiş bir 4×4 çekiş sistemine sahip. Araç, bu üst seviye çekiş sistemiyle 288 PS güç ve 665 Nm maksimum tork üretiyor. Sahip olduğu bu özelliklerle MG Marvel R Electric 4,9 saniyede 0’dan 100 km/sa hıza ulaşabiliyor. 200 km/s’lik azami hıza sahip Marvel R Electric’in ayrıca arkadan itişli iki elektrik motorlu versiyonu da satışa sunulacak.