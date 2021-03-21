Ford Otosan elektrikte Avrupa ile yarışacak

Pandemi koşulları ve daralan pazar ile birlikte geçtiğimiz yıllarda birçok marka yatırımları askıya alırken, Ford Otosan cesur bir hamle yaptı. Türk otomotiv sektörünün en büyük yatırımlarından birini yaptıklarını söyleyen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi olduğunu söyledi. Marka Avrupa’da da elektrikli binek modeller için 2023’ü işaret ederken Ford Otosan da ilk elektrikli ticari aracını 2023’te yola çıkaracak.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Ford Otosan yaptığı yatırımla dikkat çekti. Otomotiv sektörü tüm dünyada yeni bir geçişe sahne olurken, yaşanan dizel skandalıyla dönüşüm hız kazandı. Artık içten yanmalı motorların yerini tam elektrikli araçlar almaya başlarken, üretim tarafında da büyük bir değişim söz konusu. Türkiye’de de bunun örnekleri ortaya çıkmaya başladı. Birçok üretici Türkiye’de artık dizel motor üretimlerini yavaş yavaş sonlandırırken, hibrite geçiş hızlandı. Ama yüzde 100 elektrikli geçişini ilk olarak Ford Otosan yapıyor. Bu dönemde Türkiye’den birçok yatırımcı çıkış için fırsat kollarken, Koç Topluluğun Ford Otosan ile yaptığı bu girişim toplumun tüm kesiminden takdir edildi.

Öte yandan Ford Motor Avrupa’ya bakıldığında marka satacağı tüm otomobilleri 2030 yılına kadar elektrikli olarak pazara sunmayı planlıyor. Geçtiğimiz aylarda marka, Köln fabrikasında yapacağı yatırım için 1 milyar dolar ayırdıklarını açıklamıştı. Marka Avrupa’da üreteceği ilk elektrikli binek otomobili için 2023’ü işaret ederken, ikinci bir model için de kapı araladı. Tüm bu hedeflere yapılan yatırımla Ford Otosan da ortak oldu. Markanın Avrupa sınırları içinde yapacağı ilk elektrikli otomobil yatırımı karşısında Türkiye’de de ilk elektrikli ticari modeli sahne alacak. Geçen yıldan beri gündemde olan yatırımın detayları geçen hafta belli oldu. Kocaeli’ndeki Ford Otosan fabrikalarında üretilecek olan araçlar tam elektrikli, hibrit elektrikli (PHEV) ve dizel motora sahip olacak.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç’un bu dönemde yaptığı bu hamle birçok tarafta cesurca bulundu. Yapılan yatırımın büyük bir kısmını Koç Topluluğu sırtlarken Ali Koç şu detayları verdi: “Özellikle belirtmek isterim ki pandeminin yarattığı belirsizlik ortamında ve herkesin yatırımdan uzak durduğu bir dönemde, tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımızın ülkemize olan inancının en büyük ispatıdır. Bu yatırımla, Kocaeli Fabrikalarımız Türkiye’nin, bataryası dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek.”

2 MİLYAR AVRO YATIRIM

Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı’nda, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü olan Kocaeli Fabrikalarında gerçekleştirilmesi öngörülen 2 milyar avroluk yeni yatırımının en önemli fazı duyuruldu. Buna göre, Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında da yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilecek. Bugün açıklanan 1,4 milyar avro tutarındaki proje fazı ile Ford Otosan’ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi planlanıyor.

2030’A KADAR AB’YE İHRACATIN 3’TE 2’Sİ OLACAK

ABD’nin ikinci büyük otomobil üreticisi olan Ford, 2026’ya kadar Avrupa’da satışa sunulan tüm binek otomobillerinin elektrikli olacağını ve 2030’a kadar Avrupa’daki ticari araç satışlarının üçte ikisinin tamamen elektrikli veya şarjlı hibrit olacağını açıkladı.