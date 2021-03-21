Olmayan otomobile 60 ay taksit imkanı

Otomobil fiyatlarında kur önemli bir etken. Fakat Türkiye’de daha da önemlisi yüksek vergi sistemi. 150 bin liralık bir fiyata sahip baz model bir otomobili bile otomatik olarak tercih ettiğinizde değişen vergi oranı yüzünden fiyat 200 bin liraya çıkabiliyor. Taksit uygulamasında da aynı demode durum söz konusu. 120 bin liraya kadar olan bir otomobilde taksit 60 ay fakat, en ucuz otomobilin fiyatı 140 bin liradan başlıyor.

Otomotiv sektörü kampanyaların etkisiyle pandemiye rağmen 2021 yılında altın çağını yaşarken, yüksek kur ve vergi sorunu fiyatları yerinden oynatıyor. Yeni bir otomobile sahip olmanın maliyeti her geçen gün artarken, fiyatlarda en ufak bir oynama bile 20-30 bin liralık farklara neden oluyor. Aynı ÖTV’de olduğu gibi sıfır taşıt alımında da değere göre 24-60 ay arası taksitlendirmenin uygulanacağı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Taksit şartları öncesinde de aynı idi fakat pahalı otomobillerin taksitlerinde sınırlama gerçekleşti. Nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışında taksit süresi 60 ay olarak düzenlendi. 120 bin ile 300 bin lira arasında olan taşıtlarda 48 ay taksit yapılabilecek. 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bin lira üstü değerde olan taşıtlarda ise taksit sayısı 24 ay olacak. Kararı bir kesim olumlu karşılarken, bazıları da satışların sekteye uğrayacağını paylaşıyor. Fakat asıl sorun fiyatlarda.

Türkiye pazarında 120 bin liraya satılan bir sıfır otomobil şu an yok. Yani olmayan otomobile 60 ay vade verilecek. Baremin bir tık değil oldukça yükseltilmesi gerekiyor. 60 aylık vadenin 150 bin liraya bile çıkarılması halinde bile bundan sadece 2 otomobil yararlanabiliyor. Böylece vade baremi aslında 60 değil 48 aydan geriye saymaya başlıyor. Bugün 150 bin liraya satılan bir otomobil baz donanım seviyesinde değişiklik yapmadan otomatik seçilmesi halinde bile fiyat çok rahat 200 bin liraya çıkıyor. Bunda da en büyük etken demode vergi sistemi oluyor. En ufak bir donanımda bile 45’lik ÖTV dilimi 50’ye hatta yüzde 80’e bile çıkabiliyor.