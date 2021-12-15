Dacia Spring, Avrupa AUTOBEST jürisi tarafından satın alınabilecek en iyi otomobil seçildi. Jüri, Dacia Spring’i açık ara en iyi ve en uygun fiyatlı otomobil olarak oyladı.

Dacia Spring, Avrupa AUTOBEST jürisi tarafından satın alınabilecek en iyi otomobil seçildi. Jüri, Dacia Spring’i açık ara en iyi ve en uygun fiyatlı otomobil olarak oyladı. AUTOBEST jürisi 21 yıllık tarihinde ilk kez tamamen elektrikli bir aracı kazanan olarak belirledi. Mart 2021’in sonunda tanıtılan Dacia Spring, 43 bin adedin üzerinde sipariş aldı. Bu başarının çok önemli bir nedeni var. Spring, tamamen elektrikli ulaşımı kolaylaştırıyor, ulaşılabilir kılıyor ve kullanıcılara ihtiyacı olabilecek her şeyi (navigasyon, klima, elektrikli camlar, akıllı telefon yansıtma vb.) Avrupa’da benzersiz bir fiyata sunuyor.

230 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Kompakt SUV görünümünün altında; dört kişilik geniş ve ferah bir iç mekân, verimli ve güvenilir bir elektromotor ve 305 km’ye varan menzil (WLTP Şehir döngüsü – WLTP Karma döngüde 230 km) yatıyor. Dacia & LADA Markaları CEO’su Denis Le Vot, “AUTOBEST 2022 ödülünü kazandığımız için çok mutluyuz. Bu ödül, Dacia’nın müşterilerine her zaman onlar için gerçekten anlamlı olanı sunma kararlılığını doğruluyor. Herkes için erişilebilir olan Spring, zamana çok iyi uyum sağlıyor. Bizi bu yolda ilerlemeye teşvik ettikleri için AUTOBEST jüri üyelerine teşekkür ederim.”

SIFIR ENERJİ İLE 31 KİLOMETRE

Dacia Spring, 2022 Avrupa’da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil ödülü dışında, geçtiğimiz Kasım ayında AUTOBEST tarafından düzenlenen ECOBEST Challenge 2021’de aşağıdakiler de dahil olmak üzere başarılı sonuçlar elde etti:

– Karma çevrimde 221 km menzil (WLTP homologasyonu 230 km)

– Gösterge panelinde %0 enerji rezervi ile 31 km sürüş menzil

– Test edilen 15 araç arasındaki en iyi ölçüm değeri olarak 8,25 km/kWsa enerji verimliliği