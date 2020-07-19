Stok sorunu sınıf başkanını tahtından etti

Yıllarca SUV segmentinde liderliğini koruyan Nissan, büyük bir kan kaybına uğradı. Sınıf başkanlığını kaptıran marka, koronavirüs ile bir de stok sorunu yaşadı. Salgının en yoğun hissedildiği İngiltere’den tedarik yapan marka, tesisin üretime ara vermesiyle araç alamadı. Nissan Türkiye Genel Müdürü Doğueri “2020 yılında salgın hastalık nedeniyle üretim ve tedarik sorunu yaşadık. İngiltere fabrikası yeniden açıldı ve tam kapasiteye geçiyor. Biz de Qashqai modelimizi istediğimiz sayıda alabileceğiz” dedi.

Türkiye’de iç pazar önceki yıllar gibi olmasa da koronavirüs salgınının hafiflemesiyle birlikte oldukça hızlı bir değişime başladı. Düşen kredi faiz oranları ve ertelenen talep stoklarını arttıran markaların yüzünü güldürdü. Öte yandan yerden yüksek araçların hakim olduğu Türkiye pazarında HB modellere olan talep her geçen gün azalıyor. Bu alanda hızlı hareket ederek değişime başlayan markaların kazandığı ise gözle görülüyor. Yüksek hacimli SUV’ler yerine 2 çeker küçük motorlu yerden yüksek modellere artan ilgi karşısında Nissan, yaklaşık 11 yıl sınıf başkanı olmuştu. Pazarın değişmez lideri olan marka, son 2 yıldır başkanlığı kaptırdı. Buna bir de tedarik sorunu eklenince Qashqai, Juke ve X-Trail de liste başlarında olan modeller ilk 5’e bile giremedi. nissan stok

SALGINDA FABRİKA KAPALI KALDI

Konuyla ilgili sorulara cevap veren Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, pandemiyi işaret ederek: “Pandemi bu süreçte bizi çok etkiledi. İngiltere Sunderland fabrikasında üretim yapıldığı için fabrika bir süre kapandı. Tedarikte de bir sürelik ötelemelere neden oldu. Bu yüzden fabrikanın üretim planı da değişti. Biz Türkiye için hedeflerimizi hep 1 milyonluk pazar üzerinden yapıyoruz. İngiltere pandemi etkilerini en uzun yaşayan ülkelerden biri oldu. Fabrikalar kapandı açılması uzun zaman aldı. Üretimler ancak Haziran 2020’nin ikinci haftasında gerçekleşti. Bu yüzden o aralıkta büyük bir boşluk oluştu. Bizde bu dönemde ürün yokluğu yaşadık. Etkileri de hala sürüyor. Türkiye bizim için uzun vadeli bir pazar. Biz yeni teknolojilerimizle birlikte daha fazla dikkat çekeceğiz. Önümüzdeki 6 ayda bizim için satış performanslarının yeniden artacağım bir döneme olacak. Fabrikalar çalıştığı sürece biz araç tedariğimizi yapıp satış rakamlarımızı eski noktalara getirmeye çalışacağız. Brexit koşullarını kestirmek şimdilik söz konusu değil. Biz Brexit’ten bağımsız olarak araçlarımızı özellikle Qashqai ve Juke anlaşma olsa da olmasa da Türkiye’ye getireceğiz.”

İSTEDİĞİMİZ SAYIDA ARAÇ ALACAĞIZ

2020 yılı ikinci yarısında yükselişte mevcut modellerinde tedarik sorununu aştıklarını söyleyen Doğueri “2020 yılında salgın hastalık nedeniyle üretim ve tedarik sorunu yaşadık. İngiltere fabrikası yeniden açıldı ve tam kapasiteye geçiyor. Biz de Qashqai modelimizi istediğimiz sayıda alabileceğiz. X-Trail modelimizde vites yükselteceğiz. Yeni Micra modelemiz de önemini daha çok ortaya koyacak. Adım adım yüzde 3 pazar payına çıkacağız. Pazarın boyutunu 650 bin ve üzeri olarak görüyoruz. Türkiye çok dinamik bir pazar. 2021 yılı satışları, 2020 yılından da daha çok olacaktır.” nissan stok