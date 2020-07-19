Talep ve tedarik ekimde eşitlenir

Koronavirüs salgını tüm dünyada hayatı durdurdu. Üretimler kontak kapattı, tedarikler ise frene bastı. Türkiye’de de pandeminin hafiflemesiyle birlikte yeni araçta yüksek bir talep oluştu. Ama üretimden dolayı araç ithal etmek hiç de kolay değil. Skoda Genel Müdürü Zafer Başar “Ara vermeler tedarik zorluğuna neden oldu. Bunun ekim gibi normale döneceğini ve talep ile tedariğin eşitleneceğini düşünüyoruz” dedi.

Pazarda oluşan yüksek talep ve tedarik sorunu yeni bir araç sahibi olmayı oldukça zorlaştırdı. Kovid-19’un hafiflemesiyle birlikte sektörün hareketlendiğini açıklayan Skoda Türkiye Genel Müdürü Zafer Başar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Pandemi nedeniyle otomobil fabrikalarının üretimlerine ara vermeleri tedarik zorluğuna neden oldu. Ancak bu durumun ekim gibi normale döneceğini ve talep ile tedariğin eşitleneceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda da toplam otomobil pazarının 600-650 bin adet civarında tamamlanmasını öngörüyoruz.”

SUV İLGİSİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Başar, SUV segmentine olan ilginin her geçen gün arttığına değinerek, Türkiye’de de dünyada olduğu gibi tercih edilen bir segment olduğunu anlattı. Türkiye’de SUV segmentinin yılın ilk yarısında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 59,4 artış gösterdiğini kaydeden Başar “Bizim satışlarımızın da yüzde 40‘ını bu segment oluşturuyor” dedi. Skoda’nın yeni Kamiq modeline de değinen Başar “Kamiq’in, kısa süre içerisinde modern ve konforu seven, sportif ve farklı yaşam tarzlarını tercih edenleri hedefleyen temel modellerimizden biri olacak. Sene sonuna kadar yaklaşık 3 bin 500 adet satış hedefliyoruz.”

25 BİN ADET SATARIZ

Skoda markası olarak 2020 satış hedeflerini 25 bin adet olarak belirlediklerini vurgulayan Başar “Böylelikle pazarın üzerinde bir büyüme oranı yakalamak amacındayız. Kamiq modelimizin de getireceği sinerjiyle bu hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

ŠKODA KAMIQ, lansmandan itibaren 90-150 HP arasında güç üreten 1.0 litre ve 1.5 litre hacimde olmak üzere üç farklı TSI benzinli motor seçenekleri ve 1.6 litre TDI dizel motor seçeneği ile satışa sunuluyor. Bu motor seçenekleri, 5 veya 6 ileri manuel şanzıman ya da 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilebiliyor. Yeni geliştirilen şasiye sahip olan KAMIQ, SCALA modeline göre yerden 39 mm daha yüksek. Bununla birlikte KAMIQ, Spor Şasi Kontrolü ile de tercih edilebilecek. 10 mm daha alçak olan bu spor şasi, Sürüş Modları Seçenekleri’nde Normal ve Spor sürüş modları sunuyor. Böylece kullanıcıları KAMIQ’in daha sportif yanını deneyimleyebiliyorlar.