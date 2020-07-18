TOGG üretimi için fabrika temeli atıldı. Bursa’nın Gemlik ilçesinde temeli atılan TOGG fabrikası yıllık 175 bin adet araç üretecek. Fabrika aynı zamanda 4 bin 300 kişiyi istihdam edecek. Fabrikanın tamamlanması ise 18 ay sürecek. İlk araç için 2022 işaret edildi.

TOGG fabrika için harekete geçti. Temeli atılan fabrikanın teslimi 18 ay sonra olacak. İlk model ise 2022’de yola çıkacak. Yaklaşık 4 yıl önce harekete geçilen Türkiye’nin otomobiline start veriliyor. Aralık 2019’da tanıtılan ve konspet modelleri tanıtılan TOGG serileri için fabrikanın da temeli atıldı. TOGG, yolculuğunun en önemli adımlarından olan, Bursa Gemlik’te yer alan TOGG Tesisi’nin ‘İnşaat Başlangıç Töreni’ni gerçekleştirdi. İnşaatı 18 ayda tamamlanacak olan tesiste, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından ilk seri araç 2022 yılı son çeyreğinde banttan inecek.

2030’A KADAR 5 MODEL ÜRETİLECEK

Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG’a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Ortaklarımız, 3 yıl içinde koyacakları 3.5 milyar liralık sermaye ile de bugünden Türkiye’nin en büyük ödenmiş sermayeli sanayi şirketlerinden birini müjdelemiş oldular. Otomobilimizin Ar-Ge’si için de 700 milyon liranın üzerinde para harcadılar. Çünkü bu 83 milyonun otomobili. Çünkü sadece Türkiye’de üretilmekle kalmayıp, markası, patenti ve tasarımı da tamamen bizim olacak.”

300 VE 500 KM’LİK İKİ MENZİL SEÇENEĞİ

TOGG Gemlik tesisinin öne çıkan ve fark yaratan özelliklerini anlatan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş elektrikli araçlarda en önemli konulardan birinin batarya olduğunu, TOGG’un da bu konudaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Otomobillerimizde hedeflediğimiz yüksek performans değerlerini teknik olarak gerçekleştirecek batarya ve e-güç ünitesi mimarisinin geliştirilmesinde de çok yol kat ettik. Farklı paketlerle 300 ve 500 kilometrenin üzerinde menzil sağlayacak, ileri teknolojiye sahip bataryamızın tasarımında da sona yaklaştık. Üretim başlangıcımızdan itibaren batarya modül ve paketlerimizi yerlileştireceğiz.” Tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ünü tamamladıklarını ifade eden Karakaş “Yaptığımız seçimlerin yüzde 78’i Türkiye’den yüzde 22’sini Avrupa ve Asya’dan şirketler. Ama aynı zamanda ilk kez TOGG’la birlikte büyük bir OEM’e çalışacak genç parlak girişimcileri de bulduk ve tedarikçimiz haline getirdik” şeklinde konuştu.

TOGG FABRİKA İÇİN 18 AY SÜRE VERİLDİ

İnşaat zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ay sürecek ve 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tesisin hat montajları tamamlanacak.

Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.

175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek.

TOGG Tesisi’nde çalışanların en az yüzde 30’u kadın çalışanlardan oluşacak.

Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 oranında olacak.

2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak.

2030 yılına kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.

İstanbul-İzmir Otobanına 4 kilometre mesafede bulunuyor.

Tesisin 3 kilometrelik çevre alanında 3 adet aktif liman yer alıyor.

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