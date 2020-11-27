Suzuki Vitara 4×4, 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkanı fırsatı sunuluyor.

Suzuki, otomobil ve SUV tutkunlarına sunduğu ayrıcalıklı fırsatlarını, 2020 yılının sonunda SUV modeli Vitara 4×4 özelinde sürdürüyor. Bu yılın başında yenilenen özellikleriyle kullanıcılarıyla buluştu. SUV dünyasının bir kez daha gözdesi olan Vitara için avantajlı bir kampanya devreye alındı. Bu kapsamda Suzuki; üstün donanım ve teknolojileriyle fark yaratan ALLGRIP 4×4 sistemli Vitara’yı, kullanıcılarına 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizli kredi imkanı avantajıyla sunuyor. Yeni Vitara 4×4; üstün güvenlik teknolojisi, çift renk seçeneklerine sahip. Yüksek donanım seviyesi ve verimli yakıt tüketimi ve ALLGRIP 4WD dört tekerlekten çekiş sistemi ile şehirde kullanıcılarının beklentilerini eksiksiz karşılıyor.

710 LİTRELİK BAGAJ

Yeni Vitara’da 4,2 inç büyüklüğündeki renkli LCD yol bilgi ekranı, eğlenceli sürüş deneyimleri yaşatan 10,1 inçlik multimedya ekran hız sabitleme sisteminin entegre edildiği konforlu direksiyon simidi, Adaptif Hız Sabitleme sistemi (ACC), geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri ve arka çapraz trafik uyarısı, 7 adet hava yastığı ve Elektronik Dengeleme Programı ESP gibi sürüş konforu ve araç hakimiyetini sağlayan donanım ve özellikler yer alıyor. Yolcu koltukları katlandığında 710 litre yükleme hacmine ulaşan Vitara’da otomatik klima, panoramik sunroof ve ön orta kol dayaması gibi özellikler ise efsane SUV’un konforunu tamamlıyor.