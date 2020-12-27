Tasarımcıların gözünden yeni Mokka

Yeni Opel Mokka tasarım ekibi, bir video ile Mokka’nın tasarım yolculuğunu anlattı.

Rüsselsheim’deki Opel Mokka tasarım ekibi, bir video ile Mokka’nın tasarım yolculuğunu anlattı. İlk çizimlerinden otomobile dönüşümüne kadar ‘Cesur ve Saf’ tasarım yaklaşımıyla yeni Mokka, geleceğin Opel tasarım dilini gözler önüne seriyor.

Her şey bir fikirle başladı. Tamamen yeni bir yüze sahip, tamamen yeni bir Opel: cesur, saf, verimli ve elektrikli. Yeni Opel Mokka, beş kişinin rahatlıkla seyahat edebileceği, geniş bir iç mekan hacmine ve kompakt dış boyutlara sahip. Tasarımdan sorumlu Opel Başkan Yardımcısı Mark Adams yönetimindeki ekip yeni Mokka’ya ve markanın gelecekteki tasarım yaklaşımına şekil verirken, henüz ilk çizim aşamasından itibaren ‘özüne indirgeme’ yaklaşımını benimsedi. Dış tasarım ekibi videoda bu felsefeden bahsediyor.

Opel CEO’su Michael Lohscheller yapmış olduğu değerlendirmede: “Yeni Mokka dikkat çekici ve kendine baktıran bir tasarıma sahip ve markamızın algısını daha da yükseltecek. Mokka ile Opel’e yeniden şekil veriyor ve önümüzdeki 10 yıllık tasarım felsefemizi ortaya koyuyoruz. Yeni Mokka, markamızın bugününü ve geleceğini gözler önüne seriyor: Mokka her açıdan eğlenceli, verimli ve yenilikçi bir otomobil.” dedi.

Rüsselsheim ekibinin çizimleri, yeni Mokka’nın nasıl geliştirildiğini gösteriyor. Tasarımcılar, cesur gövde orantılarını saf ve zarif şekiller kullanarak yenilikçi teknolojilerle birleştirdi. Konseptlerini tutarlı bir şekilde uyguladılar. Mark Adams ve ekibi, karakteristik Alman Opel tasarımını net ve güçlü bir ifadeyle daha da geliştirdi. Opel Mokka’daki her bir işlev ve her bir bileşen, gereksiz tüm unsurları ortadan kaldıran net bir tasarım yaratma amacıyla yeniden yorumlandı.

Tasarımcılar Niels Loeb ve Jil Nixdorff videoda Mokka için oluşturdukları cesur ve iddialı uygulamaları dijital olarak göstermek için Instagram ve Facebook’da devreye alınan yeni Artırılmış Gerçeklik (AR) filtrelerini kullanıyor. Örneğin siyah motor kaputu, Manta A veya Kadett C gibi geçmişteki efsanevi Opel modellerini anımsatmaktan çok daha fazlasını bünyesinde barındırıyor.

Tasarımcılar ayrıca videoda Opel’in yeni marka yüzü olan Opel Vizör’ü de tanıtıyor. Opel Vizör, ortasında efsanevi Opel Şimşek logosuna ev sahipliği yapan son derece yenilikçi ve zarif bir tasarım modülü. Söz konusu modül motor kaputunun hemen altında yer alıyor ve otomobilin ön cephesi boyunca uzanarak yeni nesil IntelliLux LED® matrix farlar ve LED gündüz farlarının kanat imzası gibi markaya ait karakteristik unsurları yatay olarak çevreliyor. Mark Adams ve ekibi tarafından geliştirilen Opel Vizör, 2020’ler boyunca markanın tüm modellerinde kullanılacak.

Yeni tasarım yaklaşımını değerlendiren tasarımdan sorumlu Opel Başkan Yardımcısı Mark Adams: “Geleceğin Opel tasarımları, ‘cesur ve saf’ felsefesinden yola çıkarak tasarlandı. Büyük bir özen ve hassasiyetle şekillendirilen yeni Mokka, akıcı yüzeylerin oluşturduğu atletik gövde orantıları ile dikkat çekiyor. Bu felsefeden yola çıkarak, yeni Mokka’nın yenilikçi ve cesur tasarımını, saf ve yalın bir yaklaşımla birleştirdik, karakteristik Alman tasarımına uygun olarak geliştirdik ve uyguladık.” şeklinde konuştu.