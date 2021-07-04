Tek tuşla mobil yol yardım hizmeti

Brisa, Filofix yol yardım hizmetinin çok daha gelişmiş mobil versiyonunu 2020’de kullanıma açtı. Yurt içinde bir telefonla 7/24 Türkçe yol yardım hizmeti alabilen müşteriler artık, Dijital Filo – filofix mobil uygulaması sayesinde tek tuşla bu yardıma ulaşabiliyor.

Brisa, Filofix akıllı hizmetleriyle lastik sektöründeki mobilite dönüşümüne liderlik ediyor. Brisa daha önce hayata geçirdiği yol yardım hizmetinin mobil uygulamasını 2020’de kullanıma sundu. Filofix Dijital Filo mobil uygulaması sayesinde müşteriler, yurt içinde bir telefonla 7/24 aldıkları Türkçe yol yardım hizmetine artık Dijital Filo – Filofix mobil uygulaması üzerinden tek tuşla ulaşabiliyor.

SEKTÖRDE BİR İLK

Filofix, Brisa’nın Bridgestone ve Lassa bayileri aracılığıyla tüm Türkiye sınırları dahilinde hizmet verdiği filo yol yardım hizmeti. Filofix kapsamında lastik sökme takma, lastik tamiri, lastik rotasyonu ve yeni lastik temini hizmetleri veren Brisa, sistem ile filolara bağlı araçların seyir esnasında lastikle ilgili yaşadıkları sorunlarını acil olarak ve yerinde çözerek filo müşterilerinin operasyonlarını sorunsuz bir şekilde yürütmelerine yardımcı oluyor. Uygulama ile birlikte mobil yol yardımı ile sektördeki bu açığa çözüm üreterek mobilitenin dönüşümüne liderlik ediyor.