Tesla borsadaki açığa satışı tiye almak için şort satmaya başladı. Tesla, kırmızı saten şort satmaya başlayarak şirketin hisselerini açığa satanları tiye aldı.

Tesla borsa için şort satışı yaptı. Tesla borsadaki açığa satışı tiye almak için şort satmaya başladı. Tesla, kırmızı saten şort satmaya başlayarak şirketin hisselerini açığa satanları tiye aldı. Dünya‘nın aktardığına göre, bir hisseyi değer kaybedeceğini düşünerek sattıktan sonra düşük fiyattan geri toplamak, yani açığa satış İngilizce’de “short selling” olarak ifade ediliyor.

SINIRLI SAYIDA SHORT GELMİŞTİR

CEO Elon Musk Pazar günü Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Sınırlı sayıda short şortumuz gelmiştir” dedi. Tesla’nın web sitesindeki “kısa şortlar”, altın desenli ve arkasında altın rengi bir “S3XY” işlemesi yer alıyor. Harfler şirketin ürettiği araç modellerini temsil ediyor. Şortların satış fiyatı 69.420 dolar olarak belirlendi. Tesla borsa için şort satışı yaptı.

RÜZGAR GİBİ KOŞUN

Tesla’nın hisseleri bu yıl 1,200 doların biraz üzerine çıkarak neredeyse üç katlık bir yükselme gösterdi. İkinci çeyrekte 90 binden fazla elektrikli otomobil satan Tesla koronavirüs kaynaklı karantinadan diğer otomobil üreticileri gibi etkilenmedi. Ürün açıklamasında, “Rüzgar gibi koşun ya da Liberace gibi eğlendirin” ve “Kapanış zilinden gelen olağanüstü konforun tadını çıkarın” ifadeleri yer alıyor.