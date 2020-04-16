Tofaş sağlık ekipmanı üretimine devam ediyor

Tofaş, Covid-19 salgını ile mücadelede sağlık çalışanları için tıbbi destek ekipmanları üretmeyi sürdürüyor. Tofaş, bu süreçte toplam 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maske üretti.

Tofaş, dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleyi sürüdüryor. Şirket, üretmeye başladığı tıbbi destek ekipmanlarını, farklı kentlerdeki sağlık merkezlerine ulaştırmaya devam ediyor. Üretimi gerçekleşen toplam 578 adet biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini ile 20 bin 146 adet siperlikli maske. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Ankara, Muğla, Manisa, Kocaeli ve İzmir dahil olmak üzere 24 ildeki, 63 hastane ile sağlık kuruluşuna teslim edildi. Tıbbı ekipmanların modellerini Tofaş Ar-Ge’de görevli tasarım uzmanlarının hazırlıyor. Nisan sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ile toplam bin 300 adet entübasyon kabini ve biyolojik numune alma kabininin üretilecek.

TASARIMLARIMIZI YAYINLADIK

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “İl Sağlık Müdürlükleri ile koordinasyon içinde sevkiyatları gerçekleştiriyoruz. Bizlere ulaşan talebi karşılayabilmek amacıyla hem ihtiyaca yönelik hem de hekimlerce doğrulanmış tıbbi ekipmanların geliştirilip üretilmesi için hızla çalışmaya başladık. Tofaş Ar-Ge ve fabrikamız içindeki yetkinliklerimizi ve tedarik zincirimizin de gücünü değerlendirerek üretmeyi sürdürüyoruz. Üretim yapmakta olan diğer işletmelerin de bu ekipmanları hızla ve standartlara uygun şekilde üretebilmelerine destek olmak amacıyla ekipmanların tasarımlarını PDF formatında 2 boyutlu teknik resimler ve CAD data (IGES/PARASOLID) formatında https://tofas.com.tr adresinden yayınladık” dedi.

8 FİRMA KULLANDI

Cengiz Eroldu “Bugüne kadar 8 farklı firma bu tasarımlardan faydalanarak üretime başladı. Üretim gerçekleştirebilecek diğer firmaları da bu kaynaktan faydalanmaya davet ediyoruz.Teknik desteğimizden faydalanarak üretim yapan diğer kuruluşlarımıza gerekli koordinasyon desteğinde bulunarak ekipmanların en etkin şekilde ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarına ulaşması için çalışıyoruz. Biz de bu süreçte devreye aldığımız plan dahilinde toplamda 50 bin adet siperlikli maske ve bin üç yüz adet sağlık personelini koruyucu kabin üretimi gerçekleştirerek, salgına karşı yürütülen seferberliğe destek olmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberlik ile yüksek üretim adetlerine ulaşılmasına vesile olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

TOFAŞ FABRİKASINDA NE ÜRETİLİYOR?

Tofaş’taüretilen ekipmanların tamamı Yeni Tip Koronavirüs testleri esnasında, sağlık personelinin maksimum seviyede korunması için geliştirildi. Tüm hastane ve sağlık personeli için çok önemli olan ekipmanlar siperlikli maske, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabininden oluşuyor. Siperlikli maskeler, hasta ile yüzyüze çalışırken personeli aerosollerden korurken, biyolojik örnek alma kabini hastalardan numune alırken hemşire ve doktorların korunması amacıyla kullanılıyor.

Hastane içinde kullanıma yönelik olarak üretilen kabinler, hasta yada virüs şüphesi olan kişi bu kabinin içine girdikten sonra şeffaf olan ve izole edilmiş delikleri olan ön kısımdan sağlık personelinin numune alma işlemini yapabileceği şekilde tasarladı. Tofaş mühendisleri, kabini tasarlarken yüksek enerjili mor ötesi ışın lambaları ile sterilizasyon sağlayacak sistemler geliştirdiler. Ayrıca, kabin içinde negatif basınç oluşumu elde edilerek, hem sağlık personelinin hem de test yapılan kişinin korunması sağlandı. Tüm bu geliştirmelerde konu uzmanı doktorların görüşleri alındı ve Tofaş Ar-Ge’de numune ürünler üzerinde doğrulamalar yapıldı. Bu şekilde sağlık çalışanı örnekleri güvenli bir şekilde alabilirken; her kullanımdan sonra da kabininin içinde yer alan ultraviyole ışık sistemi ile dakikalar içersinde bir sonraki hastaya kadar virüs yayılımına izin vermeyecek şekilde temizlenmesi sağlanıyor. Entübasyon kabini de entübasyon operasyonu sırasında, hastalar operasyon yatağındayken doktorları aerosollerden koruyor.