Otomotiv devleri tüm dünyada yavaş yavaş üretime başlıyor. Ford, fabrikasında sosyal mesafeyi korumak için titreşimli bileklik takıldı. Bileklik çalışanlar birbirine yaklaştıkça titriyor.

Salgın nedeniyle otomotiv sektöründe duran üretim, Avrupa’nın ardından Türkiye’de de yavaş yavaş başlıyor. Avrupa ve ABD’de, şirketler üretime yeniden başlamanın yollarını arıyor. Bu şirketlerden Ford, virüs tedavisinde kullanılmak üzere sınırlı sayıdaki işçi ile solunum cihazı üretiminin gerçekleştiği fabrikasında yeni bir uygulamayı devreye aldı. ford titreşimli bileklik

BİLEKLİKLE SOSYAL MESAFEYİ KORUDULAR

Bloomberg‘in haberine göre, ABD’li üreticiden yapılan açıklamada, Michigan fabrikasında aynı hat üzerinde çalışan işçilere titreşimli bileklik takıldığı bilgisi verildi. Böylece, çalışan işçiler sosyal mesafe kurallarına aykırı olarak birbirlerine yaklaştıklarında, kollarına takılan bileklikler titreşim özelliği ile uyarı veriyor.

İLK TESTLERİ YAPILIYOR

Şu an için test aşamasında olan bilekliklerin gönüllü olan işçiler tarafından kullanıldı. Bantlarda solunum cihazı yerine otomobiller inmeye başladığında da kullanılabilecek şekilde geliştirme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

FORD OTOSAN MASKE ÜRETİMİNE BAŞLAMIŞTI

Türkiye’de de Ford Otosan, otomotiv şirketleri arasında bu işe öncülük yaptı. Ford Otosan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ardından Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde kritik rol oynayan sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik yüz maskesi üreteceğini duyurdu. Ford Otosan maske üretimine hazır. Açık kaynaktan alınan ancak tasarımı Ford Otosan Ar-Ge Departmanı tarafından iyileştirilen yüz maskesi, benzerlerinden farklı olacak. 150 derecelik bir açıyla yüzün tamamını korurken, ön camı özel olarak geliştirilen PET veya PETG malzemeden kesilerek üretilecek.