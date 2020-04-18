Delphi Technologies verimi artırıp maliyeti düşürüyor

Delphi Technologies, hepsi bir arada teknolojisiyle verim ve uygun maliyeti bir araya getiriyor. Delphi Technologies güç elektroniği alanındaki çalışmalarını da hızlandırıyor.

Delphi Technologies, elektrikli araçlarda ihtiyaç duyulan güç ve elektronik sistemlere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Delphi Technologies, henüz yeni bir endüstri kolu olan güç elektroniğinde ortaya koyduğu “hepsi bir arada” ünitesiyle adından söz ettiriyor. 1977 yılında ortalama bir otomobil 110 dolar değerinde elektronik donanımlar içerirken, günümüzde bu miktar 2 bin dolar seviyesine yaklaşmış durumda. Bu donanımlar arasında olan ve batarya grubundan gelen doğru akımı (DC) alternatif akıma (AC) dönüştürerek aracı harekete geçiren karmaşık yapıdaki invertörlerde ise sayıları binleri bulan elektrik bileşenine sahip elektrikli devre kartları yer alıyor. Dönüştürücüler yüksek maliyetli ve başarısızlığa eğilimli bir donanım olarak öne çıkıyor. Dönüştürücülerin, motora yakın konumlandırılması yüksek sıcaklık, nem, tuz, titreşim ve her türlü sıvı gibi zorlu ortamlara dayanıklı olması da gerekli. Şirket ise tüm bu maliyetli ve komplike yapıdaki elektronik donanımlara karşı daha az kablo, daha küçük bir üniteyle çözüm üretiyor.

BİN DOLARA KADAR TASARRUF

Birden fazla güç elektroniği fonksiyonunun “tek bir ünitede” bir araya geldi. Böylece otomobil üreticileri, elektrikli araçlarda bin dolara kadar tasarruf edebiliyor. Tercihen motor bölmesine entegre edilen elektronik donanımlar sayesinde üreticiler, mevcut araç tasarımlarını koruyor. Ek ağırlık ve maliyet yükü olmadan elektrikliye geçiş sürecini tamamlayabiliyor.

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Delphi Technologies Teknolojiden Sorumlu Başkan Mary Gustanski “Müşterilerimizin aynı alanda birden fazla güç elektroniği fonksiyonunu bir araya getirme gereksinimini karşılamak ve otomotivde kullanımını sağlamak için yaratıcı ve uygun maliyetli bir yol bulmamız gerekiyordu. Hepsi bir arada çözümümüz, hibrit de dahil olmak üzere her türlü elektrikli aracı daha ulaşılabilir hale getirme potansiyeline sahip.” ifadelerini kullandı.