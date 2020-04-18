Otopratik ücretsiz dezenfeksiyon

Otopratik mağazalarında, başta zorunlu olarak araçlarıyla yol almak durumunda olanlar olmak üzere, herkes için ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmeti sunuyor. Brisa, tüm bayileriyle yakın bir iletişim ve iş birliğinde çalışıyor, destek oluyor.

Brisa, sahada hizmet verirken önceliğimiz çalışan ve müşteri sağlığı diyerek, COVID-19 küresel salgınına karşı çalışmalara devam ediyor. Öncelikli olarak, bayilerin mağazalarında dönüşümlü çalışma, hijyen eğitimleri, dezenfeksiyon, fiziksel mesafe kurallarına göre hizmet, maske ve eldiven kullanımı gibi uygulamalar hayata geçirildi. Bu dönemde öncelikle zorunlu olarak dışarıda çalışan ve araçları ile yol almak durumunda olanların sağlığı için ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmetleri başlatıldı. Otopratik mağazalarına, 15 Mayıs tarihine kadar araçları ile gelen herkes bir şart aranmaksızın ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmetinden yararlanabiliyor.

KAPIDA LASTİK DEĞİŞİM ÜCRETİ

Ayrıca Brisa’nın uzun yıllardır müşterileri için sunduğu mobil çözümleri de bu dönemde fiziksel izolasyon ve sağlığın korunmasına hizmet ediyor. Altyapısı uygun olan bayilerinin mobil hizmetleri ile müşterilerin iş yerleri ya da evlerinin önünde lastik değişim hizmeti sağlanıyor. Ayrıca, şirketin online mağazası Lastik.com.tr aracılığı ile bugüne kadar yalnızca İstanbul ve Ankara’da sunulan kapıda montaj hizmeti şimdi tüm Türkiye çapında yaygınlaştırıldı. Lastik.com.tr üzerinden alınan Bridgestone ve Lassa markalı lastikler, profesyonel mobil destek ekipleri ile müşterilerin kapısında değiştiriliyor.

BAYİLERE PSİKOLOJİK DESTEK

Mağazalarındaki tedbirlere ve müşterilere yönelik hizmetlerini çeşitlendirmeye devam eden Brisa tarafından, sahada hizmet eden ve emek veren bayileri için de birçok destek sunuluyor. Brisa bu dönemde, belirsizlik ve kaygıların yönetilmesine destek olmak amacıyla, bayilerine yönelik Psikolojik Destek Programı’nı başlattı. Diğer yandan bu dönemi uzmanlığına yatırım fırsatı olarak değerlendirmek isteyen ve daha da donanımlı hale gelmek isteyen bayiler için Brisa Akademi’nin online eğitim programları artarak devam ediyor. Son 1 ayda toplam 126 sanal sınıf ve e-eğitimden yararlanan bayiler, aynı zamanda dijital buluşmalarla da şirket yönetimi tarafından sık sık bilgilendiriliyor. Fiziki olarak bayileri ziyaret edemeyen Brisa saha ekipleri de, son bir ayda 500’ün üzerinde online toplantı ve eğitim gerçekleştirdiler.

15 MAYIS’A KADAR GEÇERLİ

Brisa’nın bu döneme özel kampanyalarından ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmeti 15 Mayıs’a kadar geçerli olacaktır. Mobil hizmet kampanyası konusunda ise, 0 850 210 43 03 müşteri danışma hattı aracılığıyla bilgi edinmek mümkün.