TOFAŞ üretime 2 hafta bakım arası veriyor

Pandemi sonrasında normalleşme çabalarıyla birlikte otomotiv üretimi tam yerine oturmadı fakat, şimdi de zorunlu aralar verilmeye başladı. İlk adımı atan TOFAŞ, Bursa fabrikasında 2 haftalık planlı yıllık bakıma girme kararı aldı.

Salgınla birlikte Türkiye’de üretim yapan otomotiv tesisleri şimdi de bakım arası vermeye başladı. Dünya’dan Kerim Ülker’in aktardığına göre, ilk adım TOFAŞ‘tan geldi. TOFAŞ, Bursa fabrikasında 2 haftalık planlı yıllık bakıma girme kararı aldı. TOFAŞ’tan yapılan açıklamada “Şirketimiz Bursa fabrikasında planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 30 Temmuz -13 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir” denildi. tofaş bakım

DİĞER MARKALAR DA BAKIMA HAZIRLANIYOR

Açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Söz konusu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.” Pandemi nedeniyle üretimin düştüğü otomotiv sektöründe diğer şirketler de bakım molasına hazırlanıyor. tofaş bakım

YENİGÜN DE ARA VERECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Zorunlu pandemi duruşu esnasında bakım yapamadık” demiş, şirketin de geçen seneye göre süreyi kısa tutup yaklaşık 2 hafta ara vereceğini belirtmişti. Yıllık bakıma ayrıca Oyak Renault, Toyota ve Honda’nın da önümüzdeki günlerde girmesi bekleniyor. tofaş bakım