TOGG fiyatı ne kadar olacak? Tahminler neler? Türkiye’nin otomobili ismiyle lanse edilen TOGG için geri sayım başladı. Uzun bir süredir aracın Türkiye pazarına çıkması için çeşitli tarihler verilirken, Erdoğan 2023’in ilk çeyreğini işaret etti. Çok yakın olmasa da Türkiye pazarında satılan emsallerin fiyatları 1.6 milyon liradan başlarken, bugün teşvik olmadan satılsa bile TOGG için 1.5 milyon lira demek çok da yanlış olmaz.

ALİ YILDIRIM

TOGG fiyatı ne kadar olacak? Tahminler neler? Türkiye’nin otomobili yola çıkmak için artık gün sayıyor. Aralık 2019’da lanse edilen yerli marka TOGG için çeşitli tarihler verilse de ilk lansmanın 2020’de yapılması planlanıyordu. 2022’nin ikinci yarısında ise Türkiye’de yola çıkacaktı. Fakat en son tarih Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. TOGG’un direksiyonuna geçen Erdoğan “29 Ekim’de TOGG’un fabrikasını açıyoruz. 2023’ün ilk çeyreğinde TOGG’u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı. Toplumun her kesiminden ilgi gören modelin fiyatı da oldukça merak konusu.

C-SUV’LARLA REKABET EDEBİLECEK

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ın da daha önce söylediği üzere ‘Fiyatta C-SUV’larla rekabet edebilecek bir otomobil olacak’ demesiydi. Bugün bakıldığında bile ortalama bir C-SUV otomobilin fiyatı 1 milyonun çok üstünde. Aracın rekabet edeceği modellere kıyaslama yapılırsa, hemen hemen aynı menzillere ve batarya kapasitesine sahip Türkiye’de resmi olarak satılan yüzde 100 elektrikli araçların fiyatları bugün 1.6 milyon liradan başlıyor. Biraz daha çıta yükseldiğinde de 2.5 milyonun üzerine çıkmak zor değil. TOGG’un SUV modelinin büyük bir vergi teşviğiyle gelmesi durumunda bile etiketin 1 milyon lira olması zor değil. Fakat hiçbir teşvik gelmemesi durumunda 1.5 milyon lira seviyeleri de güçlü tahminler arasında. Kurdaki artış devam ettiği sürece fiyatlarında artması kaçınılmaz olacak. Bugün en ucuz otomobiller için bile hemen hemen 500 bin liraları konuşuyorsak, 2023’ün ilk çeyreğinde TOGG’un teşviksiz fiyatının 2 milyon lira olması zor değil.