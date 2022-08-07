İş çok ama kârlılık düşüyor

Otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkileyen döviz kuru, faiz, enflasyon üçgeninin oto servislerini daha derinden etkiliyor. Ocak ayında belirlenen asgari ücret, sonrasında yaşanan yüksek enflasyon sebebiyle, maliyetlerin kontrolsüz artması sonucunda olumsuz bir tablo çizdi.

Otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkileyen döviz kuru, faiz, enflasyon üçgeninin oto servislerini daha derinden etkiliyor. Ocak ayında belirlenen asgari ücret, sonrasında yaşanan yüksek enflasyon sebebiyle, maliyetlerin kontrolsüz artması sonucunda olumsuz bir tablo çizdi. Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Genel Sekreteri Hakkı Urfa “Aynı artış oranı özel servislerin asıl gelir kaynağı olan işçilik rakamlarında olmadığı için sektör maliyetlerin altında ezildi. Tüm bu etkenlerin üzerine ortaya çıkan küresel tedarik problemi tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi. Özellikle yedek parça tedarikindeki problemler, servislerimizi tüketicilere karşı maalesef zor durumda bıraktı. Ancak sıfır araç arzındaki sorunlar ikinci el otomobil piyasasının hareketlenmesini dolayısıyla da özel servislere giren araç sayısının artış yaşandı. Sıfır araç bulamayan araç sahipleri ellerindeki araçlara bakım onarım yaptırıp kullanma yoluna gittiği için özel servisler bu durumdan olumlu yönde etkilendi” dedi.